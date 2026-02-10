EKSLUZIVNO Goran Vučević otkrio zašto privremeno ostaje u Hajduku: 'Ovo je moj klub...'

Obavijesti

Vučević će ostati u Hajduku i pomoći u odabiru njegovog nasljednika. Iz kluba poručuju kako žele pronaći "pravog" sportskog direktora i ne ističu ikakve rokove, što znači kako bi potraga mogla potrajati

Goran Vučević napustit će Hajduk. Potvrdio je to predsjednik uprave 'bijelih', Ivan Bilić, na izvanrednoj presici za javnost koja je održana u utorak u 17 sati na Poljudu. Uz Bilića, javnosti se obratio i predsjednik nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković. Nešto prije 18 sati, na Poljudu smo zatekli i Vučevića.

Vučević nije bio raspoložen za previše pitanja, ali odgovorio je za 24sata zašto će ostati u Hajduku dok klub ne pronađe njegovog nasljednika. 

- Ovo je moj klub, bit ću tu koliko budem potreban i pomogat ću koliko je u mojoj moći. To je jedini razlog zbog kojeg sam ostao i ništa više neću govoriti - kratko je kazao Vučević i potvrdio kako je točno sve što su rekla dva predsjednika na izvarednoj presici.

Podsjetimo, Bilić i Pavasović Visković priznali su kako u Hajduku nisu ispunjeni uvjeti i jamstva za Vučevićevu "platformu". Iako predsjednik uprave i nadzornog odbora Hajduka nisu htjeli ulaziti u detalje, priznali su kako nisu ispoštovali ranije dogovorene uvjete, od kojih su neki i financijski.

Ipak, Vučević će ostati u Hajduku i pomoći u odabiru njegovog nasljednika. Iz kluba poručuju kako žele pronaći "pravog" sportskog direktora i ne ističu ikakve rokove, što znači kako bi potraga mogla potrajati.

