EKSLUZIVNO Goran Vučević otkrio zašto privremeno ostaje u Hajduku: 'Ovo je moj klub...'

Goran Vučević napustit će Hajduk. Potvrdio je to predsjednik uprave 'bijelih', Ivan Bilić, na izvanrednoj presici za javnost koja je održana u utorak u 17 sati na Poljudu. Uz Bilića, javnosti se obratio i predsjednik nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković. Nešto prije 18 sati, na Poljudu smo zatekli i Vučevića.

Vučević nije bio raspoložen za previše pitanja, ali odgovorio je za 24sata zašto će ostati u Hajduku dok klub ne pronađe njegovog nasljednika.

- Ovo je moj klub, bit ću tu koliko budem potreban i pomogat ću koliko je u mojoj moći. To je jedini razlog zbog kojeg sam ostao i ništa više neću govoriti - kratko je kazao Vučević i potvrdio kako je točno sve što su rekla dva predsjednika na izvarednoj presici.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Podsjetimo, Bilić i Pavasović Visković priznali su kako u Hajduku nisu ispunjeni uvjeti i jamstva za Vučevićevu "platformu". Iako predsjednik uprave i nadzornog odbora Hajduka nisu htjeli ulaziti u detalje, priznali su kako nisu ispoštovali ranije dogovorene uvjete, od kojih su neki i financijski.

Ipak, Vučević će ostati u Hajduku i pomoći u odabiru njegovog nasljednika. Iz kluba poručuju kako žele pronaći "pravog" sportskog direktora i ne ističu ikakve rokove, što znači kako bi potraga mogla potrajati.