Eksplozija u svlačionici: 'Niko Kovač me trebao zamijeniti!'

Bayernovoj noćnoj mori ne nazire se kraj.

Unatoč relativno dobroj igri izabranici Nike Kovača poraženi su u Der Klassikeru - dortmundska Borussia u dramatičnoj je utakmici slavila s 3-2 te tako pobjegla Bavarcima na sedam bodova razlike na vrhu prvenstvenog poretka.

Derbi je naravno i danas glavna tema u njemačkim medijima pa tako Bild donosi naslov 'Eksplozija u Bayernovoj svlačionici' koji upućuje na loše odnose unutar redova njemačkog prvaka.

Er trifft und trifft! - DAS ist der beste Reus aller Zeiten https://t.co/Zx8NAlWCKL — BILD Sport (@BILD_Sport) November 10, 2018

S druge strane, najčitaniji njemački medij hvali partiju žuto-crnih nazivajući jučerašnju partiju Marca Reusa 'njegovom najboljom svih vremena'.

Jedna od glavnih tema vezano uz najzanimljiviju utakmicu Bundeslige svakako je i igranje bolesnog Mattsa Hummelsa.

Sam igrač je nakon utakmice izjavio kako je na poluvremenu trebao biti zamijenjen, ali i kako mu se dugo vremena nisu dogodile ovakve pogreške:

- Vjerojatno sam trebao biti zamijenjen nakon prvog poluvremena jer nisam bio u potpunosti prisutan i osjećao se pomalo tupo. Bio sam nešto bolestan jučer, ali naravno da sam htio probati. Ali kod dvije situacije se vidjelo da nisam bio 100% unutra. Takve pogreške nisu mi se dogodile od 2010. godine.

Legenda bavarskog kluba Oliver Kahn nije baš bio presretan s cijelom situacijom oko kapetana:

- Morate se zapitati što se događa s igračima. Da, Hummels je izgubio loptu, a zatim i duel pa je zamijenjen. No ne mora se poslije opravdavati da je bio bolestan. To nema smisla, to tako ne ide.

Niko Kovač tako je doživio novi veliki udarac i nagađa se da bi mu samo osam osvojenih bodova u posljednjih sedam ligaških utakmica moglo presuditi na klupi minhenskog kluba. U prilog mu ne ide niti podatak koji su iskopali pedantni statističari, a prema kojem Bayern nikada u povijesti nije uspio nadoknaditi ovako velik zaostatak nakon 11 kola!

- Ovo je bila fantastična utakmica. Primili smo golove nakon dvije kontre, a to se ne bi smjelo događati jer smo znali da Borussia ima nekoliko brzih igrača koji znaju iskoristiti prostor. Trebali smo biti kompaktniji. Nažalost, izgubili smo, a remi bi bio pravedniji - rekao je Kovač nakon utakmice pa dodao:

- U mnogo segmenata, ovo nam je bila najbolja utakmica sezone! Sedam bodova zaostatka je puno, ali sve je moguće, sezona je još na početku i uz puno rada možemo to nadoknaditi.