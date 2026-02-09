Obavijesti

OČEKUJE SE ŠOU

Eksplozivan okršaj na FNC-u u velter kategoriji! Marjanović protiv Cipranina Karslidisa...

Piše Jakov Drobnjak,
Eksplozivan okršaj na FNC-u u velter kategoriji! Marjanović protiv Cipranina Karslidisa...
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Simon Karslidis i Jovan Marjanović trebao bi biti jedan od boljih mečeva na FNC priredbi u Slavonskom Brodu 28. veljače. Očekuje se pravi spektakl krajem mjeseca

Nastavljaju se najave za sjajne borbe na FNC priredbi 28. veljače. Tek što su se slegli dojmovi nakon povijesnog događaja u Njemačkoj, FNC je najavio novu uzbudljivu borbu za priredbu koja se održava krajem mjeseca u Slavonskom Brodu, potvrđujući svoj status najaktivnije promocije u ovom dijelu Europe.

FNC je fanovima predstavio "eksplozivan okršaj velter kategorije" (do 72 kilograma) između ciparskog borca Simona Karslidisa (9-1-0) i srpskog asa Jovana Marjanovića (9-3-0) . Karslidis je opisan kao borac čije se "ime već izgovara sa strahom" unutar divizije. U kavez ulazi kao prvi izazivač, osnažen s dvije impresivne pobjede prekidom u prvoj rundi tijekom 2025. godine.

S druge strane kaveza stajat će Jovan Marjanović, borac koji ima "nedovršenog posla" jer se ovaj meč trebao održati još prošle godine. Kako navode iz organizacije, Marjanović u borbu ulazi iznimno motiviran, tražeći osvetu i priliku da se popne ljestvicom. Marjanović je u Zagrebu, na FNC-u 20, izgubio od Kamila Kraske koji je kasnije postao prvak divizije. Prije tog poraza imao je tri pobjede u nizu te sada lovi povratak na prave staze.

