Simeone pokazao zašto je pao Juventus: Slika govori baš sve

Atletico Madrid slavio je protiv Juventusa 2-0!

No do pobjede nisu došli lako... Stara dama je možda bila i jača u prvom poluvremenu, no trener Diego Simeone povlačio je odlične poteze, a očito i dobro motivirao momčad u svlačionici jer je nakon predaha na terenu bila još jača i borbenija momčad Atletica.

I nakon jednog poništenog gola te par promašenih zicera, Atletico je napokon slomio Juventus, strijelac je bio Gimenez, a ludi 'El Cholo' proslavio je to na svoj način... Pokazao je muda navijačima!

Valjda je tako htio pokazati na koji način pobjeđuje Atletico - borbom svih 90 minuta! Naposljetku je Atletico došao i do drugog gola, a njega je pet minuta nakon prvog, u 83. minuti, zabio Godin.

Nije mu valjda dovoljno što će mu Costa i Thomas zbog žutih kartona propustiti uzvrat, mogao bi i Simeone popiti kaznu. No njegov potez ni ne čudi, pa Argentinac je legenda Intera i oduvijek se zna - Juventus mu i nije najdraži klub...