NOVI REKORD

El Clasico za povijest: Današnji derbi najskuplji je do sada, ali i u cijeloj povijesti nogometa!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Arena Sport/screenshot

Svaki susret Reala i Barcelone nosi nešto posebno, a današnji susret ostat će zapamćen kao najskuplji El Clasico do sada jer vrijednost obje momčadi iznosi vrtoglavih 1.7 milijarde eura

Od 16.15 sati u 10. kolu La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. Madriđani su prvi na tablici dok Katalonci imaju dva boda zaostatka. Međutim, jedna stvar je posebna kod današnjeg El Clasica

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Naime, ovaj El Clasico poseban je po tome što je najskuplji u povijesti ako se gleda ukupna vrijednost početnih 11 igrača u obje momčadi. Taj iznos se penje do nevjerojatnih 1,771 milijardi eura. Ako se u obzir uzmu obje kompletne momčadi tada je iznos čak 2,510 milijardi eura. Ne samo da će ovaj El Clasico postati najskuplji u povijesti svih El Clasica već će to biti i najskuplja utakmica u povijesti nogometa!

Copa del Rey - Semi Final - Second Leg - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: ALBERT GEA

Real se na popisu najskupljih utakmica našao čak osam puta, a Barcelona dva puta. Na Transfermarktu je nedavno izašao novi popis najskupljih igrača današnjice, a prvo mjesto je zauzela Barcelonina zvijezda 18-godišnji Lamine Yamal. Do tada je na prvom mjestu bio Realov napadač Vinicius. 

Očekivanih prvih 11 Xabija Alonsa vrijedi gotovo milijardu eura: Courtois (20 mil.), Carvajal (8 mil.), Militao (30 mil.), Huijsen (70 mil.), Carreras (50 mil.); Tchouaméni (75 mil.), Arda Güler (60 mil.), Valverde (130 mil.); Bellingham (180 mil.), Vinicius (150 mil.) i Mbappé (180 mil.) Njihova ukupna vrijednost iznosi čak 953 milijuna eura.

Copa del Rey - Semi Final - Second Leg - FC Barcelona v Real Madrid
Foto: ALBERT GEA

Barcelonina očekivana početna postava iznosi oko 736 milijuna eura: Szczesny (1 mil.); Eric García (25 mil.), Araujo (35 mil.), Cubarsí (80 mil.), Balde (60 mil.); Pedri (140 mil.), De Jong (45 mil.), Fermín (60 mil.); Lamine (200 mil.), Ferran (50 mil.) i Rashford (40 mil.).

