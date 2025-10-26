El Clasico za povijest: Današnji derbi najskuplji je do sada, ali i u cijeloj povijesti nogometa!

Od 16.15 sati u 10. kolu La Lige sastaju se Real Madrid i Barcelona. Madriđani su prvi na tablici dok Katalonci imaju dva boda zaostatka. Međutim, jedna stvar je posebna kod današnjeg El Clasica.

Naime, ovaj El Clasico poseban je po tome što je najskuplji u povijesti ako se gleda ukupna vrijednost početnih 11 igrača u obje momčadi. Taj iznos se penje do nevjerojatnih 1,771 milijardi eura. Ako se u obzir uzmu obje kompletne momčadi tada je iznos čak 2,510 milijardi eura. Ne samo da će ovaj El Clasico postati najskuplji u povijesti svih El Clasica već će to biti i najskuplja utakmica u povijesti nogometa!

Real se na popisu najskupljih utakmica našao čak osam puta, a Barcelona dva puta. Na Transfermarktu je nedavno izašao novi popis najskupljih igrača današnjice, a prvo mjesto je zauzela Barcelonina zvijezda 18-godišnji Lamine Yamal. Do tada je na prvom mjestu bio Realov napadač Vinicius.

Očekivanih prvih 11 Xabija Alonsa vrijedi gotovo milijardu eura: Courtois (20 mil.), Carvajal (8 mil.), Militao (30 mil.), Huijsen (70 mil.), Carreras (50 mil.); Tchouaméni (75 mil.), Arda Güler (60 mil.), Valverde (130 mil.); Bellingham (180 mil.), Vinicius (150 mil.) i Mbappé (180 mil.) Njihova ukupna vrijednost iznosi čak 953 milijuna eura.

Barcelonina očekivana početna postava iznosi oko 736 milijuna eura: Szczesny (1 mil.); Eric García (25 mil.), Araujo (35 mil.), Cubarsí (80 mil.), Balde (60 mil.); Pedri (140 mil.), De Jong (45 mil.), Fermín (60 mil.); Lamine (200 mil.), Ferran (50 mil.) i Rashford (40 mil.).