Dinamo može izvući Zvezdu u playoffu, Hajduk ide u Tursku?

Nikola Moro mogao bi 24. rujna zaigrati za moskovski Dinamo protiv - Rijeke. Hajduku prijeti Galatasaray, a Lokomotivi Sporting i PSV. Osijek, čini se, ima težu prepreku prije trećeg pretkola

<p>U utorak od 12 sati na rasporedu je ždrijeb play-offa Lige prvaka. Iako još nije odigrano ni treće pretkolo, Uefa će riješiti sve nepoznanice do kraja kvalifikacija.</p><p>Podsjetimo, <strong>Dinamo</strong> će 15. ili 16. rujna u goste <strong>Ferencvarosu</strong> u Budimpešti, a posljednja runda kvalifikacija igra se u dvije utakmice, također u rujnu. Prve utakmice na rasporedu su 22. i 23. rujna, uzvrati 29. i 30. rujna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka slavi osvajanje trofeja</strong></p><p>Dinamo je, kao što je ranije bilo poznato, nositelj i u četvrtom pretkolu gdje će saznati potencijalnog protivnika. Osim njega, nositelji su i Salzburg, Olympiacos i praška Slavia, koji se uključuju u toj fazi natjecanja.</p><p>Prođe li Ferencvaros, Dinamo će u dvostruki meč za ulazak u skupine Lige prvaka s jednim od pobjednika sljedeća četiri para:</p><p>Od 13 sati slijedi ždrijeb 3. pretkola Europske lige. Rijeka i Lokomotiva su sigurno unutra (Rijeka nositelj, Lokomotiva nenositelj), dok Osijek i Hajduk prije toga moraju riješiti prepreke zvane Basel tj. Renova. Osijekov je par nositelj, a Hajdukov nije.</p><p>Uefa je odredila podskupine trećeg pretkola EL pa naši klubovi znaju iz kojih im parove mogu doći potencijalni protivnici.</p><p>Rijeci prijeti moskovski Dinamo, Lokomotivi PSV i Sporting, Osijekovi potencijalni protivnici u 3. pretkolu zapravo ne djeluju opasnije od Basela, a najopasnija mina u Hajdukovoj podskupini je Galatasaray!</p><p>Evo kako to, konkretno, izgleda:</p><h2>Podskupina 1 (Lokomotiva)</h2><p><u>nositelji</u><br/> 1 Budapest Honvéd (HUN) - Malmö (SWE)<br/> 2 Sporting CP (POR)<br/> 3 PSV Eindhoven (NED)</p><p><u>nenositelji</u><br/> 4 Nõmme Kalju (EST) / Mura (SVN) - AGF Aarhus (DEN)<br/> 5 Viking (NOR) - Aberdeen (SCO)<br/> 6 <strong>Lokomotiva Zagreb</strong></p><h2>Podskupina 3 (Rijeka)</h2><p><u>nositelji</u><br/> 1 Teuta (ALB) - Granada (ESP)<br/> 2 <strong>Rijeka</strong><br/> 3 Servette (SUI) - Reims (FRA)</p><p><u>nenositelji</u><br/> 4 Hibernians (MLT) - Fehérvár (HUN)<br/> 5 Aris (GRE) - Kolos Kovalivka (UKR)<br/> 6 Lokomotiva Tbilisi (GEO) - Dinamo Moskva (RUS)</p><h2>Podskupina 7 (Osijek)</h2><p><u>nositelji</u><br/> 1 Bačka Topola (SRB) - FCSB (ROU)<br/> 2 <strong>Osijek</strong> - Basel (SUI)<br/> 3 Laci (ALB) - Hapoel Beer-Sheva (ISR)<br/> 4 IFK Göteborg (SWE) - Kopenhagen (DEN)</p><p><u>nenositelji</u><br/> 5 Coleraine (NIR) - Motherwell (SCO)<br/> 6 Anorthosis (CYP)<br/> 7 Riteriai (LTU) - Slovan Liberec (CZE)<br/> 8 Piast Gliwice (POL) - Hartberg (AUT)</p><h2>Podskupina 8 (Hajduk)</h2><p><u>nositelji</u><br/> 1 Neftči (AZE) - Galatasaray (TUR)<br/> 2 CSKA Sofija (BUL) - BATE Borisov (BLR)<br/> 3 Viktoria Plzeň (CZE)<br/> 4 Kajsar Kizilorda (KAZ) - APOEL (CYP)</p><p><u>nenositelji</u><br/> 5 SønderjyskE (DEN)<br/> 6 B36 Tórshavn (FRO) - TNS (WAL)<br/> 7 Renova (MKD) - <strong>Hajduk</strong><br/> 8 Olimpija Ljubljana (SVN) - Zrinjski (BIH)</p>