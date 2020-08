Ferencvaros raste, Basel više nije 'onaj stari', a Makedonci su izbacili Rijeku i Zlatka Dalića...

Basel je i dalje najzvučnije ime koje su dobili hrvatski predstavnici, ali Osječani u jednoj utakmici, na Gradskom vrtu mogu kreirati i veliko iznenađenje. Dinamo i Hajduk ipak su veliki favoriti...

<p>Dinamo, Osijek i Hajduk saznali su svoje europske suparnike, naši će prvoligaši zaigrati protiv Mađara, Švicaraca i Makedonaca. Osjećaji su pomiješani, u Maksimiru i Gradskom vrtu mogli su dobiti i nešto slabije suparnike, dok na Poljudu ipak moraju biti zadovoljni. </p><h2>Ferencvaros</h2><p>- vrijednost: 24,05 mil. eura<br/> - najskuplji igrač: Oleksandr Zubkov (2 mil. eura)<br/> - trener: Sergej Rebrov<br/> - trofeji: 31 naslov prvaka Mađarske, 23 nacionalna Kupa, 6 nacionalnih Superkupova, 2 Liga kupa</p><p>Dinamo se nakon godine dana vraća na Groupama Arenu. Zagrepčani će opet zaigrati protiv starog znanca, mađarskog Ferencvarosa. Sergej Rebrov dobro pamti prošlogodišnje ispadanje u Ligi prvaka, no njegova je momčad na kraju sreću pronašla u Europskoj ligi. Mađari su prvo u playoffu bili bolji od litavske Suduve (1-1, 4-2), pa debitirali u grupnoj fazi Europske lige, iako su prije nastupali u grupnoj fazi Kupa Uefa.</p><p>Na koncu su u skupini s Espanyolom, Ludogorecom i CSKA Moskvom uhvatili sedam bodova, skupinu zaključili na trećoj poziciji. Zanimljivo, Ferencvaros je uspješniji bio u gostima gdje su pobijedili CSKA (1-0), a remizirali s Espanyolom (1-1) i Ludogorecom (1-1). Na svojoj Groupama Areni su poraženi (3-0) od Ludogoreca, dok ih Espanyol (2-2) i CSKA (0-0) ni u tim dvobojima nisu uspjeli svladati.</p><p>Momčad se od prošle sezone nije puno mijenjala, u početni sastav upali su tek krilni napadač Myrto Uzuni (stigao iz Lokomotive) i stoper Adnan Kovačević (Korona Kielce), od Šahtara je otkupljen važan veznjak Oleksandr Zubkov koji je ozlijeđen i njegov je nastup prilično upitan. Među novim licima još se izdvajaju Roko Baturina (Dinamo), Aïssa Laïdouni (Voluntari) i Adam Bogdan (Hibernian) koji su još uvijek u drugom planu.</p><p>Ferencvaros je opasna momčad koja posljednjih godina vidno raste, a Sergej Rebrov svoje udarne snage već ima drugu-treću sezonu na okupu. Istina, Mađari su imali puno sreće u 2. pretkolu Lige prvaka protiv Celtica, slavili su u Glasgowu 2-1, iako to nije bio realan odnos snaga. Škoti su na koncu imali 27, a Ferencvaros tek četiri udarca u okvir gola. Dinamo u ovaj dvoboj, bez obzira na to što se igra u Budimpešti, ulazi kao veliki favorit, ali to treba potvrditi i na terenu.</p><h2>Basel</h2><p>- vrijednost: 37,93 mil. eura<br/> - najskuplji igrač: Arthur Cabral (6 mil. eura)<br/> - trener: Marcel Koller<br/> - trofeji: 20 naslova prvaka Švicarske, 13 nacionalnih Kupova, 1 Liga kup</p><p>Od sva tri europska suparnika hrvatskih prvoligaša najzvučnije ime svakako je - Basel. Švicarci su prošle sezone ispali u četvrtfinalu Europske lige, tu ih je s 4-1, prije samo 20 dana, izbacio Šahtar. Basel ima sve, kvalitetu, iskustvo, tradiciju, te će svakako biti velika opasnost Osječanima. Trener Marco Koller od 2018. godine sjedi na klupi švicarskog velikana, za sada ima samo jedan Kup (2018-19), ali njegovo mjesto je i dalje neupitno.</p><p>Glavne zvijezde momčadi su 31-godišnji veznjak Fabian Frey i 22-godišnji napadač Arthuro Cabral. Fabian Frey je kao zadnji vezni prošle sezone u Europskoj ligi zabio pet golova, na koncu sezone bio i u najboljoj momčadi cijelog natjecanja. Arthuro Cabral je prošle sezone u Baselu igrao kao posuđen napadač Palmeirasa, u međuvremenu je oduševio (39 utakmica, 18 golova), pa su ga Švicarci ovoga ljeta otkupili za 4,4 milijuna eura.</p><p>Basel je odlična i prilično iskusna momčad, ali više nisu ni blizu vrha švicarske lige. Posljednje tri sezone tamo naslove uvjerljivo osvajaju Young Boysi, a prošle godine ispred Basela se ugurao i St. Gallen. Dapače, u te tri sezone Basel je za najboljom momčadi lige ukupno zaostao čak 49 bodova, s obzirom na kvalitetu i budžet, puno previše. Basel se čini i slabiji nego prošle sezone, otkupljen je samo Cabral (sada je ozlijeđen), a momčad su napustili Van Wolfswinkel, Kuzmanović, Bua i Omlin. </p><p>Ovdje je sve jasno, Basel je favorit uoči dvoboja s Osijekom, ali momčad Ivice Kuleševića može u Gradskom vrtu kreirati iznenađenje. I izbaciti četvrtfinalista Europske lige iz prošle sezone. Pogotovo budu li Osječani na 'maksimirskoj razini', ali uz puno bolju realizaciju. Nije to više onaj 'Basel iz Lige prvaka', momčad koja je redovito rušila i europske velikane, ovaj se Basel može proći...</p><h2>Renova</h2><p>- vrijednost: 2,2 mil. eura<br/> - najskuplji igrač: Remzifaik Selmani (0,25 mil. eura)<br/> - trener: Bujar Islami<br/> - trofeji: 1 naslov prvaka Makedonije, 1 nacionalni Kup</p><p>Hajduk je imao dosta sreće, Splićani će europsku avanturu započeti u Makedoniji. Renova je sretno i spretno dohvatila Europu, makedonsko prvenstvo prekinuto je prošle sezone zbog pandemije korona virusa, a momčad Bujara Islamija u tom se trenutku našla na četvrtoj poziciji. Sretno, iza njih su bile četiri uzastopne pobjede, pa su dostigli Shkupi koji je u tom istom periodu dohvatio samo četiri boda.</p><p>Renova ima nešto europskoj iskustva, a triput su i prolazili svoje europske prepreke. Prvi put to se dogodilo protiv Rijeke (0-0, 2-0) u 1. kolu Intertoto kupa 2008. godine, drugi put u 1. pretkolu Europske lige (bolji bili od Libertasa iz San Marina, obje pobjede po 4-0), a treći put ove sezone kada su u 1. pretkolu Europske lige s 1-0 svladali armenski Alashkert.</p><p>Renova je ovoga ljeta doživjela brojne promjene, neki su igrači otišli u inozemstvo, sreću potražili u mađarskim (MTK), azerbajdžanskim (Sabail) ili malteškim (Hamrun Spartans) klubovima, dok je dio igrača karijeru nastavilo u drugim makedonskim prvoligaškima. Pojačanja su pak tražili u Makedoniji i Kosovu, za nikoga nisu izdvajali nikakva novčana sredstva. Realno, Makedonci su već prolaskom Alashkerta napravili sjajan posao, nešto i zaradili, Hajduk je ipak druga priča.</p><p>Splićani bi po svakom rezonu trebali proći Makedonce, poslije prošlogodišnjeg ispadanja od Gzire, uspješno se vratiti na europski kolosijek. Hari Vukas danas ima previše kvalitetnih napadačkih oružja (Caktaš, Jairo, Diamantakos, Gyurcso...) za rješavanje ovakvih suparnika, bez obzira na to što se igra na jednu utakmicu. A to uvijek može biti opasno, teško je povjerovati da će Hajduk u Makedoniji dočekati sjajan travnjak. </p>