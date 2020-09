Električar Rade zabio Dinamu: Rat me protjerao iz Bugojna, a sendviči doveli u Podravinu...

Teško je opisati što sam osjećao, obuzela me neopisiva radost, rekao nam je strijelac gola Ferdinandovca Dinamu u šesnaestini finala Kupa Rade Križanović (29), koji je kao beba bježao od ratnih strahota

<p>Povijesna utakmica koja je u kupu dovela <strong>Dinamo</strong> u Ferdinandovac ovu subotu u šesnaestini finala Kupa (1-7) okončana je trećim poluvremenom koje je trajalo do ranih jutarnjih sati. A i ova predstava ima svoje junake.</p><p><strong>Luka Menalo</strong> (24) odsvirao je sjajnu partituru jer je sudjelovao u šest od sedam golova. No, onaj koji je postigao za domaćine <strong>Rade Križanović</strong> (29) će svakako imati posebno mjesto u vitrinama domaćina koji je član Prve županijske lige Koprivničko-križevačke.</p><p>Gorostas iz maksimirske šume vodio je s dva gola razlike i bio je korner za domaće. Dobar ubačaj je na prvoj stativi dočekao Čarli i loptu prenio da daljnju gdje se prišuljao Rade i glavom pospremio loptu u mrežu. Delirij oduševljenja gotovo 2000 ljudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE GOL FERDINANDOVCA OD 52:18:</strong></p><p>- Teško je to opisati riječima što sam u tom trenutku osjećao. Nekakva neopisiva radost me obuzela jer su mi suigrači potrčali ususret, a publika kakvu rijetko tko ima nam se napunila dodatnim motivom jer smo na tren pomislili da se može ostvariti ono što se događa u snovima - kazao nam je Rade kojeg smo nakon utakmice pronašli u golemom društvu. </p><p>Tridesetak ljudi dijelilo je radost s strijelcem. Uglavnom su to bili prijatelji i rodbina. Rade radi kao električar na održavanju u Molvama na CPS-u, a majka i otac u Zagrebu. U Novigradu Podravskom roditelji su sagradili kuću. </p><p>Rade je kao 16-mjesečno dijete, zajedno s tri starije sestre, majkom <strong>Zrinkom</strong> i ocem <strong>Slavkom</strong> 1992. godine napustio rodno Bugojno pred ratnim strahotama.</p><p>- Nakon šest godina roditelji su odlučili da dođemo u Hrvatsku. Nisu imali plan gdje će se nastaniti. Stali smo u Novigradu Podravskom. Majka je otišla u trgovinu da kupi sendviče za put. Razgovarala je s trgovkinjom i došla u auto i rekla: tu ostajemo. Tako smo pustili korijene u Podravini - govori nam junak Ferdinandovčana dok je grlio djevojku s kojom će ovaj 29-godišnjak uskoro zasnovati brak.</p><p>Djevojka <strong>Andrijana Pavlović</strong> također je izbjeglica iz susjedne Bosne i Hercegovine.</p><p>- Gol posvećujem djevojci, obitelji, kolegama i svim dobrim ljudima i naravno suigračima jer bez njih ne bi bilo ništa. Presretan sam jer su na utakmici bili roditelji, moje sestre i djevojka i prijatelji. Nema veće radosti kad ju možeš podijeliti s dragim osobama - govori Križanović, koji je nedavno došao iz Virja u Ferdinandovac i tvrdi da nema bolje publike.</p><p>Pokušao je doći do dresa od Luke Menala, ali ga je on, kako mu je rekao, već ranije nekome dao, dok je Rade s najbližima slavio poslije utakmice jer nije otišao odmah u svlačionicu.</p><p>Ni lopte se nije dokopao, ali mu ni to nije žao jer, kako nam je rekao, ono što nosi u srcu je nezamjenjivo i više vrijedi od lopte i dresa.</p><p>- Taj trenutak je ostao u srcu i bude trajao do konca života - pojašnjava skromni mladić.</p><p>Rade igra u veznoj liniji, ali kao što vidimo zna zatresti i protivničku mrežu. Ovaj će vječno pamtiti i on i tisuće ljudi koje su se natiskale kraj igrališta pitoresknoga mjesta u Podravini.</p>