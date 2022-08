Elez je na odlasku iz Hajduka, zaigrat će Ligu prvaka? Nešto je čudno u odnosu njega i trenera

Josip Elez (28) na izlaznim je vratima Hajduka. Lako je moguće da će u idućih nekoliko dana biti finaliziran njegov transfer u inozemstvo.

Kako neslužbeno doznajemo, u pitanju je izraelski klub Maccabi Haifa, koji je izbacio Crvenu zvezdu u play-offu Lige prvaka i u skupini elitnog natjecanja igrat će protiv velikana Juventusa i PSG-a, kao i protiv portugalske Benfice.

U više navrata pisali smo da se nešto čudno događa sa stoperom koji je bio na ledu zbog navodne svađe unutar momčadi i trenerom Valdasom Dambrauskasom. Zato je bio izvan momčadi, a neki drugi igrači bili su u prvom planu. Na veliko iznenađenje, Elez se vratio u momčad i odigrao zadnjih nekoliko utakmica.

Prije gostovanja u Osijeku ponuda iz Izraela je stigla u Split i poznata je čelnicima Hajduka pa se Elezove nastupe može promatrati u tom svjetlu. Pustili su ga da igra i tako osigura transfer koji odgovara i jednima i drugima. Elezova tržišna vrijednost je 900.000 eura, a na Poljud se vratio nakon tri i pol godine u njemačkom Hannoveru.

Njegovi medijski istupi ovog ljeta poprilično su zanimljivi. Tako je na pripremama u Austriji bocnuo predsjednika Lukšu Jakobušića kad je, predstavljajući se kao novinar njemačkog Bilda, upitao:

- Rekli ste da je ekipa sasvim dovoljna za sve, ali ova ekipa prošle godine nije uspjela osvojiti prvenstvo i ispali su od Tobola u Europi, je li to opet neka pila naopako?

- Brinu me vaše sumnje je li ovo dovoljno. Možda nam trebaju dva stopera, sve je drugo dobro - odgovorio mu je Jakobušić i nasmijao okupljene, no to ipak nije utjecalo na transfer.

Nakon utakmice u Osijeku stoper "bilih" kritizirao je suigrače i, između ostaloga, pomalo iznenađujuće na pitanje koliko je dobro sedam dana treninga prije Slaven Belupa odgovorio:

- To može i pomoći i odmoći. Ne smijemo sad previše razmišljati da moramo sve promijeniti, treba svatko pogledati sebe i odlučiti da se mora postaviti bolje i početi igrati zajedno. Biti više kao momčad. Samo tako možemo pobjeđivati i ostvarivati bolji rezultat.

Elez je bio jedan od lidera svlačionice, a što se promijenilo u međuvremenu, teško je saznati. U svakom slučaju, čini se da je zbog cijelog spleta okolnosti nakon 46 nastupa došao kraj njegovoj suradnji s Hajdukom.

