Emirati na hrvatski pogon! Igor Bišćan preuzet će mladu vrstu

Zlatko Dalić (59) preuzet će klupu Ujedinjenih Arapskih Emirata, ekskluzivno su objavila 24sata prije nekoliko dana. I dok se čeka službena potvrda da će najuspješniji hrvatski izbornik biti predstavljen na klupi UAE-a, zna se da ondje neće biti sam. Sa sobom će povesti i dio stožera s kojim je godinama radio u Hrvatskoj, a jedan od njih je i Danijel Subašić (41), koji će postati trener golmana.

Branko Ivanković (72), koji ima bogato iskustvo rada na Bliskom istoku, također će biti dio Dalićeve ekipe. On će biti savjetnik emiratskog saveza. No čini se kako Emirati jako vjeruju hrvatskim trenerima pa to neće biti jedini Hrvati koji će pokušati njihov nogomet povesti u bolje sutra.

Nekadašnji igrač i trener Dinama Igor Bišćan (48) također bi trebao preuzeti reprezentaciju Emirata, ali onu olimpijsku do 23 godine, doznaje Tomislav Juranović za Sportske novosti. Ideja je kroz zajedničku hrvatsku metodologiju rada, sličan model igre i kontinuiranu suradnju stručnih stožera stvarati novu generaciju reprezentativaca za sljedeći kvalifikacijski ciklus, ali i Svjetsko prvenstvo 2030. godine.

Bišćan je već vodio mladu reprezentaciju Hrvatske do 21 godine u razdoblju od 2019. do 2023. godine te izborio plasman na Europsko prvenstvo, na kojem je prvi put "mini vatrene" odveo u četvrtfinale. U hrvatskom nogometu najdublji je trag ostavio vodeći Rijeku i Dinamo, a uz to je vodio i Rudeš. U inozemstvu je bio na klupi ljubljanske Olimpije, a radio je i u saudijskom Al Shababu te katarskom Al-Ahliju.

Bio je i jedan od kandidata za mjesto trenera Slovana, no slovački klub ipak se odlučio za Yayu Touréa, nekadašnjeg igrača Barcelone i Manchester Cityja.