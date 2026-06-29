Šok u Wimbledonu! Emma Raducanu odustala je zbog ozljede, pa će Antonija Ružić dobiti novu suparnicu, što znači da se cijeli ždrijeb mijenja
Emma Raducanu je odustala od Wimbledona! Antonia Ružić će uskoro saznati novu protivnicu
Britanska tenisačica Emma Raducanu, koja je u ponedjeljak od 14 sati po srednjoeuropskom vremenu na terenu 1 u All England Clubu trebala igrati protiv hrvatske reprezentativke Antonije Ružić u prvom kolu Wimbledona, u nedjelju kasno navečer odustala je od nastupa zbog ozljede.
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Pobjednica US Opena iz 2021. i najbolje rangirana britanska tenisačica je svoju odluku objavila na Instagramu.
- Ne mogu vjerovati da ovo pišem, ali nažalost, prisiljena sam odustati od nastupa na ovogodišnjem Wimbledonu. Učinila sam sve što je bilo moguće kako bih se pojavila na terenu u ponedjeljak, ali nakon posljednjeg večerašnjeg pregleda, nelagoda koju sam obuzdavala se razvila u stres frakturu i liječnici su mi savjetovali da prekinem s forsiranjem, pojasnila je 23-godišnja Britanka, jedina tenisačica u povijesti koja je kao kvalifikantica došla do trofeja na US Openu.
- Igranje na Wimbledonu, pred domaćim navijačima, mi znači sve, tako da je ovo vrlo teško prihvatiti, poručila je Raducanu.
S obzirom na to da je Raducanu na poziciji 30. nositeljice, za očekivati je da će doći do nekoliko povezanih promjena u ždrijebu. Tako bi Antonija Ružić za suparnicu trebala dobiti najbolje rangiranu tenisačicu koja nije bila u ulozi nositeljice, a njeno će mjesto zauzeti "sretna gubitnica" iz kvalifikacija.
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