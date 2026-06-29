Emma Raducanu je odustala od Wimbledona! Antonia Ružić će uskoro saznati novu protivnicu

Britanska tenisačica Emma Raducanu, koja je u ponedjeljak od 14 sati po srednjoeuropskom vremenu na terenu 1 u All England Clubu trebala igrati protiv hrvatske reprezentativke Antonije Ružić u prvom kolu Wimbledona, u nedjelju kasno navečer odustala je od nastupa zbog ozljede.

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Pobjednica US Opena iz 2021. i najbolje rangirana britanska tenisačica je svoju odluku objavila na Instagramu.

- Ne mogu vjerovati da ovo pišem, ali nažalost, prisiljena sam odustati od nastupa na ovogodišnjem Wimbledonu. Učinila sam sve što je bilo moguće kako bih se pojavila na terenu u ponedjeljak, ali nakon posljednjeg večerašnjeg pregleda, nelagoda koju sam obuzdavala se razvila u stres frakturu i liječnici su mi savjetovali da prekinem s forsiranjem, pojasnila je 23-godišnja Britanka, jedina tenisačica u povijesti koja je kao kvalifikantica došla do trofeja na US Openu.

Foto: Andrew Couldridge

- Igranje na Wimbledonu, pred domaćim navijačima, mi znači sve, tako da je ovo vrlo teško prihvatiti, poručila je Raducanu.

S obzirom na to da je Raducanu na poziciji 30. nositeljice, za očekivati je da će doći do nekoliko povezanih promjena u ždrijebu. Tako bi Antonija Ružić za suparnicu trebala dobiti najbolje rangiranu tenisačicu koja nije bila u ulozi nositeljice, a njeno će mjesto zauzeti "sretna gubitnica" iz kvalifikacija.