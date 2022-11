Emotivne scene s Camp Noua: Legenda se oprostila od Barce i za kraj oduševila navijače...

Na centru igrališta natpis 'sempre' (zauvijek), a na tribinama više od 90 tisuća gledatelja. Samo zbog njega.

Posljednji put u karijeri Gerard Pique obuo je kopačke, obukao najdraži dres, na ruku stavio kapetansku i izašao na travnjak Camp Noua. Preplavile su ga emocije. Suigrači su obukli dresove s njegovim prezimenom, a u ovom posebnom trenutku uz njega su bili i njegovi sinovi. Jedva je zadržao suze.

'Hvala ti za sve, Gerard, ti si naša legenda', redali su se transparenti po cijelom stadionu. Mahao je, slao poljupce, smijao se, a u njemu je ključalo, trnci su prolazili njegovim tijelom. Zar stvarno, ovo je posljednji put, u mom domu?

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Suigrači su pobjedu posvetili njemu, Barca je slavila 2-0 protiv Almerije te preskočila Real na tablici, a imao je i on priliku upisati se u strijelce. No, kapetanski, klub je stavio iznad sebe. Već u sedmoj minuti Barcelona je zaradila penal. Cijeli stadion uzvikivao je Piqueovo ime, Lewandowski mu je ponudio da izvede penal, ali je odbio. Na kraju je Poljak preuzeo odgovornost i - promašio.

Foto: ALBERT GEA

Bila je to večer nabijena emocijama, koju će pamtiti zauvijek. U 83. minuti, kada je izlazio iz igre, nije izdržao. Izgrlio je suigrače, zapljeskao navijačima i zaplakao. Ispratili su ga ovacijama, čak i protivnički igrači Sve te slike uspjeha, mukotrpnih treninga, pobjeda i teških poraza rojile su mu se po glavi.

Foto: ALBERT GEA

Dijete je kluba, no do prve momčadi morao je zaobilaznim putem. Od Zaragoze pa Manchester Uniteda. Prije 14 godina konačno je ispunio svoje dječje snove. I krenuo je s pisanjem povijesti.

Bio je dio jedne od najbolje momčadi u povijesti klupskog nogometa. Odigrao je 768 utakmica, zabio 68 golova, što su čudesne brojke za stopera i osvojio 36 trofeja!

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

U svome primeu bio je ponajbolji stoper svijeta, a nećemo pogriješiti ni ako kažemo kako ćemo ga pamtiti kao jednog od najboljih stopera u posljednjih dvadesetak godina.

Možda je zadnjih nekoliko godina široj publici postao poznatiji po aferama van terena i stvaranju poslovnog carstva, nogomet je pao u drugi plan. I nije to više bio onaj stari Pique.

Kiksao je, bio je meta kritika, često nezasluženo, tjerali su ga iz Barcelone. Smanjivao je plaću, no ni to nije bilo dovoljno. Prihvatio je i klupu, sve da pomogne klubu, koji mu je sve. No, očito shvaćajući kako je postao višak, predao se. Odlučio je otići gospodski, kao prava legenda. Oprostio je voljenoj Barceloni 30 milijuna eura i pokazao da ljubav prema klubu nije samo isprazna riječ.

