Emotivni Kramarić u objavi: Da barem postoji vremenski stroj...

Andrej Kramarić ponovno je bio najbolji igrač Hoffenheima, ovaj put protiv Stuttgarta u izravnom dvoboju za ulazak u Ligu prvaka. Hrvat je otvorio susret već u osmoj minuti, nakon gužve u šesnaestercu lopta se odbila do Fisnika Asllanija koji je uputio loptu prema drugoj stativi, a Kramarić je nečuvan utrčao i pogodio za 1-0. Bio je to njegov 13. gol sezone.

Stuttgart je izjednačio u 20. minuti golom Chrisa Führicha, no Hoffenheim je tri minute kasnije opet poveo golom Bazoumanea Touréa. Isti Touré asistirao je Kramariću u 49. minuti za 3-1. Bjelokošćanin je ubacio s lijeve strane, a Kramarić je nečuvan naletio i iz blizine zabio svoj 14. gol sezone.

Hoffenheim je imao utakmicu u rukama, no nije uspio sačuvati pobjedu. Ermedin Demirović smanjio je na 3-2 u 64. minuti, a u sudačkoj nadoknadi, u 95. minuti, Tiago Tomás zabio je za konačnih 3-3 i šokirao domaće navijače.

Kramarić je razočaranje izrazio na Instagramu.

- Ima li itko vremenski stroj i može li vratiti vrijeme unazad? Da bude 50. minuta, 3-1 za nas i da Karazor kasnije dobije drugi žuti karton. Nogomet u srcu - napisao je Kramarić u objavi.

Obje momčadi imaju 58 bodova, ali Stuttgart je ispred zbog bolje gol-razlike. Usred svega, Hoffenheim je na dan utakmice objavio da je Kramarić produžio ugovor s klubom, a prema njemačkim insajderima, novi ugovor vrijedi do ljeta 2028.