Obavijesti

Sport

Komentari 4
RAZOČARAN REZULTATOM

Emotivni Kramarić u objavi: Da barem postoji vremenski stroj...

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Emotivni Kramarić u objavi: Da barem postoji vremenski stroj...
Foto: nordphoto GmbH / Memmler

Andrej Kramarić zabio je dva gola Stuttgartu, no Hoffenheim je na kraju remizirao 3-3 u izravnom dvoboju za plasman u Ligu prvaka. Hrvatski reprezentativac nakon utakmice nije krio razočaranje

Admiral

Andrej Kramarić ponovno je bio najbolji igrač Hoffenheima, ovaj put protiv Stuttgarta u izravnom dvoboju za ulazak u Ligu prvaka. Hrvat je otvorio susret već u osmoj minuti, nakon gužve u šesnaestercu lopta se odbila do Fisnika Asllanija koji je uputio loptu prema drugoj stativi, a Kramarić je nečuvan utrčao i pogodio za 1-0. Bio je to njegov 13. gol sezone.

ZABIO JE I JAKIĆ VIDEO Sjajni Kramarić zabio je dvaput, Hoffenheim je u drami zakomplicirao borbu za LP
VIDEO Sjajni Kramarić zabio je dvaput, Hoffenheim je u drami zakomplicirao borbu za LP

Stuttgart je izjednačio u 20. minuti golom Chrisa Führicha, no Hoffenheim je tri minute kasnije opet poveo golom Bazoumanea Touréa. Isti Touré asistirao je Kramariću u 49. minuti za 3-1. Bjelokošćanin je ubacio s lijeve strane, a Kramarić je nečuvan naletio i iz blizine zabio svoj 14. gol sezone.

VESELJE U GELSENKIRCHENU VIDEO Schalke osigurao ulazak u Bundesligu, Džeko se vratio!
VIDEO Schalke osigurao ulazak u Bundesligu, Džeko se vratio!

Golove pogledajte OVDJE.

Hoffenheim je imao utakmicu u rukama, no nije uspio sačuvati pobjedu. Ermedin Demirović smanjio je na 3-2 u 64. minuti, a u sudačkoj nadoknadi, u 95. minuti, Tiago Tomás zabio je za konačnih 3-3 i šokirao domaće navijače.

Kramarić je razočaranje izrazio na Instagramu.

TURBULENTNA SUBOTA VIDEO Kramarić u društvu koza otkrio gdje će igrati najesen pa zabio dva gola. Nisu bili dosta
VIDEO Kramarić u društvu koza otkrio gdje će igrati najesen pa zabio dva gola. Nisu bili dosta

- Ima li itko vremenski stroj i može li vratiti vrijeme unazad? Da bude 50. minuta, 3-1 za nas i da Karazor kasnije dobije drugi žuti karton. Nogomet u srcu - napisao je Kramarić u objavi.

Obje momčadi imaju 58 bodova, ali Stuttgart je ispred zbog bolje gol-razlike. Usred svega, Hoffenheim je na dan utakmice objavio da je Kramarić produžio ugovor s klubom, a prema njemačkim insajderima, novi ugovor vrijedi do ljeta 2028.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026