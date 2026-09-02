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OTIŠAO U FRANCUSKU

Emotivni Sigur: Navijači, hvala i na zvižducima. Možda sam uzeo klub i grad 'zdravo za gotovo'

Piše Luka Tunjić,
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Emotivni Sigur: Navijači, hvala i na zvižducima. Možda sam uzeo klub i grad 'zdravo za gotovo'
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Foto: Instagram/Niko Sigur
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Sigur je 2022. stigao u Hajduk iz Radomlja, a za "bijele" je odigrao 121 utakmicu i zabio pet golova uz isti broj asistencija. Od Hajduka se oprostio emotivnom porukom

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Sve je nekako upućivalo na to da će kanadski reprezentativac Niko Sigur (22) karijeru nastaviti u Genku, ali njegova je želja da ode u Francusku presudila zadnjeg dana prijelaznog roka. Karijeru će nastaviti u Toulouseu, a Hajduk je njegove usluge naplatio četiri milijuna eura.

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Hajduk - Lokomotiva VIDEO
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Sigur je 2022. stigao u Hajduk iz Radomlja, a za "bijele" je odigrao 121 utakmicu i zabio pet golova uz isti broj asistencija. Od Hajduka se oprostio emotivnom porukom koju je u utorak kasno navečer objavio na društvenim mrežama.

- Dragi Hajduk, sada kada je došlo vrijeme za odlazak, ostala su mnoga pitanja na koja ne znam odgovor i vjerovatno ih nikada neću moći dati. Jesam li dao dovoljno ovom klubu, je li pravo vrijeme za moj odlazak, jesam li uzeo klub i grad zdravo za gotovo? - započeo je Sigur u dubokoj poruci.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu
Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U Hajduk je došao kao mladić, a odlazi kao stasiti nogometaš i 22-godišnjak.

-  Ono u što sam siguran je da sam postao bolji čovjek a tek onda igrač. Jako sam zahvalan na svemu što mi je klub pružio ove četiri godine. Uspio sam ostvariti svoje snove u postanku profesionalnog igrača i blagoslovljen sam što mogu Split zvati svojim drugim domom.

Foto: Instagram/Niko Sigur

Posebno je zahvalio navijačima.

- Za navijače, hvala na svakom zvižduku i navijanju. Hvala Vam na podršci i iskrenosti kada trebamo biti bolji. Nadam se da će ovaj klub doći na razinu na kojoj zaslužuje biti, a nakon našeg Europskog dostignuća mogu reći da upravo i u tome smjeru ide. Hajduče hvala na svemu - poručio je.

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