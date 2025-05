Engleska zvijezda emotivno se oprostila od Liverpoola. Stiže u Real, evo koliko će zarađivati...

Došao je u Liverpool kao šestogodišnjak koji želi ispuniti snove, a dvadeset godina kasnije odlazi kao legenda kluba. Trent Alexander-Arnold (26) potvrdio je kako neće produljiti ugovor s Liverpoolom i da na ljeto odlazi s Anfielda.

Razočaralo je to navijače jer desni bek je već godinama nositelj momčadi i jedan od glavnih kotačića na putu do trofeja koje su osvojili prethodnih godina. No, kada vas Real Madrid pozove, jedan od najvećih klubova na svijetu, takvo što se teško može odbiti i svi u Liverpoolu razumiju njegovu odluku. Kraljevi će besplatno dobiti jednog od najboljih braniča na svijetu pred kojim su tek najbolje godine, a još nije poznato hoće li mu suigrač biti hrvatski kapetan Luka Modrić. Ugovor mu istječe nakon Svjetskog klupskog prvenstva...

Nudili su mu basnoslovne iznose, pokušavali ga nagovoriti na ostanak, no njegova želja bila je da u sljedećoj sezoni odjene dres kraljevskog kluba. I otići će sa stilom, ono što mnogi sanjaju. S naslovom engleskog prvaka. A njegova ostavština na Anfieldu je blistava. Odigrao je 352 utakmice, zabio 23 gola i asistirao 92 puta. Osvojio je devet trofeja, od toga dvije Premier lige i jednu Ligu prvaka.

Ipak, nakon dvadeset godina, došlo je vrijeme za krenuti dalje. Alexander-Arnold bi s Realom trebao potpisati petogodišnji ugovor, spominje se kako će mu plaća iznositi oko 15 milijuna eura bruto. U Liverpoolu je imao četiri milijuna manje.

Englez se emotivnom porukom oprostio od navijača. Odigrat će još tri utakmice, a posljednja će mu biti 25. svibnja na Anfieldu protiv Crystal Palacea. Tada će imati priliku oprostiti se s trofejem u rukama.

- Ovo je bez sumnje najteža odluka koju sam ikad donio u životu. Znam da su se mnogi od vas pitali zašto još nisam govorio o ovome ili su bili frustrirani zbog šutnje, ali od početka mi je namjera bila ostati potpuno usredotočen na ono što je bilo najbolje za momčad, a to je bilo osigurati 20. naslov. Ovaj klub bio je cijeli moj život - cijeli moj svijet - punih 20 godina. Od Akademije pa sve do danas, podrška i ljubav koju sam osjećao od svih unutar i izvan kluba zauvijek će ostati sa mnom. Zauvijek ću vam svima biti zahvalan. Ali nikad nisam poznavao ništa drugo i ova odluka je vezana uz želju da iskusim novi izazov, da izađem iz svoje zone komfora i da se dodatno razvijam, i profesionalno i osobno.

- Dao sam apsolutno sve svakoga dana otkako sam ovdje i nadam se da osjećate da sam vam tijekom svog vremena u klubu nešto i vratio. Od srca zahvaljujem svima - svojim trenerima, svojim menadžerima, suigračima, svim zaposlenicima i našim nevjerojatnim navijačima - na ovih 20 godina. Imao sam sreću ovdje ostvariti svoje snove i nikada, ali nikada neću uzeti zdravo za gotovo sve posebne trenutke koje sam imao priliku doživjeti s vama. Moja ljubav prema ovom klubu nikada neće umrijeti - kazao je za kraj svog puta.