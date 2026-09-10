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PROMIJENILI MIŠLJENJE

Engleske legende oduševljene Jakirovićem: 'Zbilja vrhunski!'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Engleske legende oduševljene Jakirovićem: 'Zbilja vrhunski!'
Foto: Lee Smith
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U podcastu The Rest is Football, Gary Lineker i Alan Shearer složili su se da ih je start Hulla potpuno iznenadio

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Hull City koji vodi Sergej Jakirović sjajno je ušao u sezonu. Na samom startu ostvarili su pobjede protiv Coventry Cityja i Manchester Uniteda i remija s Aston Villom.

Ipak, u posljednjem dvoboju Hull je izgubio od Sundelanda s 1-0 i ispao iz engleskog Liga kupa. To nije nimalo pokvarilo dojam sjajnog ulaska u sezonu.  U podcastu The Rest is Football, Gary Lineker i Alan Shearer složili su se da ih je start Hulla potpuno iznenadio. 

- Vjerojatno momčad sezone do sada, a mislim da nitko nije očekivao da ćemo to reći nakon tri kola, jest Hull City. Kakav su samo start imali. Nisu primili gol u tri utakmice Premier lige, a prošle su sezone u Championshipu bili među momčadima s najviše primljenih pogodaka. Mislim da su po tom kriteriju bili tek oko 14. mjesta. Zato je ovaj ulazak u Premier ligu, s puno novih igrača, zaista nevjerojatan - izjavio je Lineker.

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Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Alan Shearer je dodao da je start u sezonu Hull Cityja zbilja iz snova. 

- Fantastično, apsolutno vrhunski. Očito imaju sustav koji im odgovara - povuku se, izdrže pritisak i onda pokušavaju kazniti protivnika iz kontranapada. Jako su dobro organizirani. I da, u pravu si, nitko od nas nije računao na Hull. Svi smo mislili: 'Ispadaju odmah'. Ali sada su u odličnoj poziciji - rekao je Shearer. 

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Foto: Zed Jameson/PRESS ASSOCIATION

Lineker je podsjetio i na nedavne probleme u samome kluba. 

-Prije samo nekoliko sezona jedva su izbjegli ispadanje u League One zbog gol-razlike. Velik su put prešli. Povijest pokazuje da svaka momčad koja kao novi prvoligaš osvoji barem sedam bodova u prva tri kola na kraju i ostane u ligi. To je sjajan početak koji potvrđuje da uvijek imaš priliku ako se znaš braniti - zaključio je. Lineker

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