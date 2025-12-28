Engleski 'bad boy' varao ženu s najboljom prijateljicom pa ju izveo na večeru pred suprugom

Engleski reprezentativac Kylie Walker našao se u ljubavnom trokutu, varao je ženu s njezinom najboljom prijateljicom dok je bila trudna. Sada su ga snimili u društvu njezine najbolje prijateljice nakon sudske bitke
Engleski reprezentativac Kyle Walker našao se u središtu pozornosti nakon što je viđen s najboljom prijateljicom njegove bivše žene Annie Kilner, Lauryn Goodman
Walker je snimljen u društvu Lauryn Goodman u istom restoranu, a nogometaš ima dvoje izvanbračne djece s Goodman
To je prvi put da su snimljeni zajedno 18 mjeseci nakon što su se na Visokom sudu suočili s podjelom skrbništva oko Laurynine dvoje djece s engleskim braničem
Lauryn i Annie su godinama bile bliske prijateljice, a na Europskom prvenstvu 2024. njih dvije našle su se na tribinama
Tada je uz Lauryn bio sin koji je nosio Walkerov dres s natpisom 'tata'. Nogometaš je već prije prevario Annie s drugim ženama, ali ona mu je to oprostila
Međutim, kap koja je prelila čašu bila je kada je Lauryn 2023. rekla Annie da je Walker otac njezine dvogodišnje kćeri
Annie je u to vrijeme bila trudna s četvrtim sinom te je izbacila engleskog reprezentativca iz kuće
Annie Kilner kasnije je podnijela zahtjev za razvod od bivšeg asa Manchester Cityja, ali su ipak završili zajedno i ponovno se oženili 2021.
