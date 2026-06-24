Engleski mediji bijesni: 'Ovo je bio povratak u mračno doba'

Nakon obećavajuće pobjede protiv Hrvatske na otvaranju Svjetskog prvenstva, euforija koja je zahvatila englesku nogometnu javnost naglo je splasnula. Remi 0-0 protiv Gane u Bostonu djelovao je kao bolno prizemljenje i povratak u staru, neuvjerljivu Englesku, onu koja se muči, pati i na kraju razočara.

Britanski mediji nisu štedjeli kritike na račun izabranika Thomasa Tuchela, opisujući nastup kao "jadan", "mučan" i "povratak u mračno doba". Dominantan osjećaj koji se provlači kroz sve analize jest frustracija zbog bezidejne igre i nemoći pred čvrstim obrambenim zidom afričke reprezentacije.

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Engleska je dominirala u posjedu lopte, statistički je bila nadmoćna u gotovo svim segmentima, no sve je to bilo jalovo. Lopta je sporo kružila, napadači su bili odsječeni, a Harry Kane gotovo nevidljiv, a promašio je i ogromnu šansu. Gana je, s druge strane, odigrala taktički savršenu utakmicu, ispunivši svoj jedini cilj - ne primiti gol i osvojiti bod. I u tome su uspjeli, ostavivši Engleze da se pitaju gdje je nestala lepršavost s prve utakmice.

"Nastup iz mračnog doba"

Najoštriji u svojim kritikama bio je Daily Mail, čiji je novinar Ian Ladyman igru Engleske opisao kao "smeće" i "nastup iz mračnog doba".

"Nema načina da se ovo uljepša. Bezidejno s loptom i panično bez nje. S obzirom na sve, remi je najviše što su zaslužili", napisao je Ladyman, dodavši kako "Gordi Albion" nominalno i dalje kontrolira situaciju u skupini, ali da će protiv Paname morati pokazati drastično bolje izdanje.

Slične tonove donose i drugi mediji. The Northern Echo piše o "povratku u stvarnost" nakon euforije protiv Hrvatske, opisujući predstavu kao "mučnu i neinspiriranu". Naglašavaju da, iako Gana zaslužuje sve pohvale za svoju obranu, neuspjeh Engleske da postavi ozbiljnija pitanja protivniku predstavlja "veliku brigu" za nastavak natjecanja. Sky Sports navodi kako je Englesku "frustrirala" uporna Gana te da je "prokletstvo druge utakmice" ponovno pogodilo reprezentaciju, aludirajući na činjenicu da je Engleskoj ovo četvrti veliki turnir zaredom na kojem su remizirali u drugom kolu grupne faze.

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Problem zvan "niski blok"

Stručni komentatori slažu se u ocjeni da je ključni problem Engleske bio nedostatak rješenja protiv discipliniranog i duboko postavljenog obrambenog bloka Gane. Bivši golman engleske reprezentacije, Paul Robinson, za BBC je secirao taktičke probleme Tuchelove momčadi.

​- Engleskoj je bilo jako, jako teško igrati protiv niskog bloka. Gana je došla s jednom ambicijom, a to je bilo sačuvati mrežu i otići s bodom. Hrvatska je bolja momčad, donijeli su kući dvije medalje s posljednja dva Svjetska prvenstva i došli su igrati i pobijediti Englesku. Engleska se mučila protiv slabije ekipe koja je željela ubiti utakmicu, a za to danas nisu imali odgovora - pojasnio je Robinson.

Igrači su također priznali da je utakmica bila teška. Declan Rice, veznjak Engleske, pokušao je smiriti strasti i zadržati pozitivan stav.

​- Uvijek je teško kad igrate protiv jedanaest igrača iza lopte. Morate pronaći rješenja. U zadnjih deset minuta vjerojatno smo ih pronašli više nego u cijeloj utakmici i nismo imali sreće da zabijemo. Morate odati priznanje Gani: 5-4-1 bez lopte, vrlo kompaktni, s uskim prostorima. S druge strane, možda smo mogli učiniti više s loptom. Ali nema potrebe za negativnošću, ostajemo pozitivni - izjavio je Rice.

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Čekajući pravu Englesku

Unatoč blijedom izdanju, situacija za Englesku nije alarmantna. Pobjeda protiv Paname u New Yorku osigurala bi im prolazak u nokaut fazu, vjerojatno i s prvog mjesta u skupini. Ipak, ono što brine jest dojam. Predstava protiv Gane podsjetila je na stare boljke engleskog nogometa - sporost, predvidljivost i manjak kreativnosti kada protivnik ne želi igrati otvorenog garda.

Bivši golman Joe Hart ponudio je uravnotežen pogled, pozivajući na smirenost.

​- Ključno je da ne poletimo previsoko, ali i da ne padnemo prenisko. Bila je ovo teška izvedba. Svaka čast Gani na briljantnom planu igre, mogli su čak i pobijediti. Moglo je biti i gore. Navijači su i dalje uz njih, i mi smo uz njih. Samo teška noć, ali očekujem da će u subotu odigrati pravu utakmicu - rekao je Hart za BBC.

Engleska je u završnici susreta imala nekoliko velikih prilika. Bukayo Saka je opasno pucao, ali je golman Asare sjajno obranio. Ubrzo nakon toga, Nico O'Reilly je pogodio prečku, a odbijenu loptu Harry Kane je neobjašnjivo poslao visoko preko gola. Bila je to slika i prilika cijele utakmice - puno pokušaja, ali bez prave realizacije. Navijači se sada nadaju da je ovo bio samo loš dan i da će pravo lice Tuchelove momčadi vidjeti u odlučujućim utakmicama koje slijede.

*uz korištenje AI-a