Engleski mediji: Horor za naše na SP-u, Hrvati su nam slomili srce. To će biti teška utakmica

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ponovno je spojio Englesku i Hrvatsku. Momčad izbornika Thomasa Tuchela smještena je u skupinu L, a osim "vatrenih", protivnici će im biti Panama i Gana. Iako se na papiru čini da Englezi imaju dobre šanse za prolazak, otočki mediji i nogometni stručnjaci odmah su se fokusirali na jedan dvoboJ, onaj protiv Hrvatske, koji im budi bolne uspomene na polufinale iz Rusije 2018. godine. Vijest o reprizi polufinala s Lužnjikija odjeknula je medijskim prostorom, a izrazi poput "osveta" i "slomljena srca" dominiraju naslovima.

Gotovo da nema engleskog medija koji nije podsjetio na poraz 2-1 nakon produžetaka u polufinalu 2018. godine. ESPN tako piše kako će Englezi turnir otvoriti "teškim testom protiv Hrvatske" u utakmici koja je "repriza polufinala Svjetskog prvenstva 2018., gdje je Hrvatska slomila engleska srca u produžecima". Sličan ton ima i The Sun, koji navodi kako je Engleska dobila "priliku za osvetu" te da je ovo "horor za Englesku ako žele prekinuti sušu koja traje 60 godina".

Iako je Engleska u međuvremenu pobijedila Hrvatsku na Euru 2020., sjećanje na moskovsku noć i gol Marija Mandžukića očito je još uvijek svježe. To potvrđuje i analiza Manchester Evening Newsa uoči ždrijeba, koja je Hrvatsku, uz Urugvaj, navela kao momčad koju bi Englezi "svakako htjeli izbjeći" iz druge jakosne skupine.

Posebno su oprezni bivši engleski nogometaši koji danas rade kao stručni komentatori. Dion Dublin, nekadašnji napadač Manchester Uniteda i Aston Ville, bio je vrlo izravan u svojoj analizi za BBC.

- Uvijek brinem zbog Hrvatske. Mislim da imaju toliko iskustva, a uz to i kvalitetu. Što se tiče Gane i Hrvatske, pomalo sam zabrinut - rekao je Dublin, dodavši kako od Engleske očekuje da "odradi posao" protiv Paname -rekao je

Slično razmišlja i bivši škotski veznjak Don Hutchison.

- Morate napraviti domaću zadaću za Hrvatsku, Panamu i Ganu i pokazati im poštovanje. Kada pogledate momčadi u skupini, na papiru biste očekivali da će Engleska komotno proći, što obično i učine, ali oprez je nužan - istaknuo je Hutchison.