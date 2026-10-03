Engleski mediji: Nogometno uništenje vrhunske nacije. Kao da su htjeli da Bilić dobije otkaz

Engleski novinari ne prestaju pisati o povijesnoj pobjedi svoje reprezentacije u Ligi nacija. Nakon što je Engleska na Rujevici deklasirala momčad Slavena Bilića rezultatom 0-7, tamošnji mediji brutalno su secirali povijesni potop "vatrenih". Utakmica će ostati upamćena kao najteži poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Utakmica muškaraca i dječaka

Tabloid The Sun posvetio je veliku pažnju atmosferi na stadionu na kojem je bilo nekoliko tisuća školaraca. U svojem izvještaju napominju kako su dječaci gledali utakmicu s tribina, ali su na travnjaku zapravo muškarci igrali protiv dječaka. Jude Bellingham potpuno je nadigrao Luku Modrića u sredini terena, a domaća momčad izgledala je uplašeno i potpuno dezorijentirano.

The Guardiana navodi da su ulaznice trebale imati dobnu oznaku za odrasle jer je ovo bilo izuzetno mučno gledanje za navijače. Ugledni Telegraph piše kako je ovo bilo potpuno nogometno uništenje jedne vrhunske nacije. Momčad Thomasa Tuchela odigrala je briljantno te je prema mnogim ocjenama mogla zabiti i dvoznamenkasti broj golova.

Neshvatljive pogreške na terenu

Bivši engleski reprezentativac Matt Upson gledao je utakmicu za BBC Radio 5 Live i već u ranim fazama susreta nije skrivao šok situacijom na terenu. Pobjeda Engleske bila je izrazito dominantna, a hrvatska obrana nije mogla spojiti ni nekoliko točnih dodavanja.

​- Ovo što Hrvatska radi je šokantno, uopće se ne natječe u ovoj utakmici - rekao je Upson.

Posebno su istaknuli trenutak kada je Mateo Kovačić zaobišao golmana Jordana Pickforda i uspio promašiti potpuno prazan gol. Taj je promašaj u medijima proglašen simbolom noćne more za hrvatski sastav. Situacija je postala još gora kod šestog gola, kada je Josip Stanišić neshvatljivo predao loptu Bukayu Saki, što su engleski mediji opisali kao užasno dodavanje.

Pitanje izbornika

Rezultat 0-7 ozbiljno je uzdrmao poziciju hrvatskog izbornika. Slaven Bilić našao se na meti oštrih kritika jer je u dvije utakmice Hrvatska primila nevjerojatnih jedanaest golova. The Times izravno poziva na pokretanje svojevrsne istrage o onome što slijedi za hrvatsku momčad, podsjećajući da nijedan trener ne može biti miran nakon ovakvog potopa.

Tijekom prijenosa utakmice, novinari nisu mogli vjerovati koliko su domaći igrači nemoćni pred naletima bržih i moćnijih engleskih zvijezda.

- Pokušavaju li hrvatski igrači Slaven Biliću srediti otkaz - pitao se jedan navijač čije su mišljenje prenijeli.

​- Slaven Bilić ovo neće preživjeti, zar ne? - napisao je novinar u 89. minuti utakmice.

*uz korištenje AI-ja