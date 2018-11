Engleski mediji se naslađuju: Rashford vratio Luku u Spurse

Hrvatska je izgubila 2-1 na Wembleyu i ispala iz Lige nacija.

Vodili su Vatreni golom Kramarića, ali Englezi su u sedam minuta preko Lingarda i Kanea okrenuli utakmicu i prošli na završni turnir.

Španjolska je završila druga što znači da ne ispada, ali niti ne ide dalje, dok će Modrić i društvo sljedeće sezone igrati u nižem rangu Lige nacija. Engleski mediji očekivano su euforično popratili pobjedu svoje reprezentacije.

'Engleska opet u polufinalu nakon što je potopila Hrvatsku na Wembleyu', piše Daily Mail koji u tekstu dodaje kako se nogomet još ne vraća doma, već ide u Portugal na završnicu Lige nacija. Pobjeda je, kako piše Daily Mail, bila zaslužena.

'Čudesan povratak lansirao je Englesku u polufinale', naslov je na BBC-ju koji piše kako je engleski spasitelj Harry Kane potopio Hrvatsku i izbacio je u niži rang.

'Hrvati su to zaslužili! Engleska pjevala 'It's coming home' nakon što je slavila na Wembleyu', naslov je na tabloidu The Sun. U tekstu piše kako je Luka Modrić prozivao engleske navijače jer su pjevali tu pjesmu na SP-u, a sad mu se to vratilo.

'Dramatičan povratakan a Wembleyu', naslov je n a Mirroru. Igrači Garetha Southgatea, piše Mirror, bili su na rubu ponora, ali pet minuta prije kraja Kane je spasio stvar.

'Engleska uzvratila Hrvatskoj za poraz u Rusiji', piše Metro i dodaje kako se radi o epskom povratku i prolasku u polufinale Lige nacija. Isti portal piše i kako je Marcus Rashford sjajnim driblingom vratio Modrića u Tottenham.

'Kaneov gol osigurao Engleskoj polufinale i izbacio Hrvatsku, piše Guardian.

Utakmicu su popratili i španjolski mediji koji su navijali za remi, jer su jedino tako mogli proći skupinu.

'Španjolska je eliminirana', naslov je na Marci.

'Kane je osigurao Englezima polufinale', piše AS.