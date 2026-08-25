Obavijesti

Sport

Komentari 3
GDJE ĆE OTIĆI?

Engleski mediji: 'Vatreni' blizu odlaska iz Cityja, ide Modriću?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Engleski mediji: 'Vatreni' blizu odlaska iz Cityja, ide Modriću?
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kovačić je na izlaznim vratima Cityja! Ugovor mu istječe, pregovora nema, a Milan i Premierligaši već vrebaju priliku

Admiral

Mateo Kovačić ulazi u razdoblje koje bi moglo odrediti njegovu budućnost u Manchester Cityju. Iako se uoči početka sezone činilo da bi hrvatski veznjak mogao ostati u planovima novog trenera Enza Maresce, prve službene utakmice poslale su nešto drukčiju poruku. Kovačić je tijekom priprema dobivao solidnu minutažu, a Maresca mu je ukazao povjerenje i u Community Shieldu protiv Arsenala, kada je hrvatski reprezentativac krenuo od prve minute. Na terenu je proveo 79 minuta u borbi za prvi trofej sezone.

No, već u prvom kolu Premier lige slika se promijenila. Protiv Bournemoutha Kovačić je susret započeo na klupi, a u igru je ušao tek u završnici te je ukupno dobio 27 minuta.

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Sve se to događa u trenutku kada 32-godišnjem Vatrenom ugovor s Manchester Cityjem ulazi u posljednju godinu. Upravo zbog toga sve su glasnije priče o njegovoj budućnosti na Etihadu.

Prema informacijama CaughtOffsidea, koje je prenio i BBC, trenutačno nema pregovora o produljenju Kovačićeva ugovora, a navodno nije izgledno ni da će ih uskoro biti. City bi, prema tim informacijama, bio spreman saslušati ponude za hrvatskog veznjaka, a interes već postoji na više strana.

U Engleskoj se kao potencijalne destinacije spominju West Ham i Aston Villa, dok se kao posebno zanimljiva opcija izdvaja Milan. Kovačić bi u tom slučaju ponovno zaigrao zajedno s Lukom Modrićem, svojim dugogodišnjim reprezentativnim suigračem i bliskim prijateljem.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Njih dvojica dobro se poznaju i izvan hrvatske reprezentacije. Zajedno su dijelili svlačionicu i u Real Madridu, a tijekom karijere odigrali su čak 135 utakmica u kojima su istodobno bili na terenu. Zajedno su proveli više od sedam tisuća minuta na travnjaku. Milan je, prema dostupnim informacijama, svjestan situacije i želi je pokušati iskoristiti.

"Trenutno nema razgovora o novom ugovoru za Kovačića. Vjerojatno će City biti otvoren za ponude u siječnju. Milan vidi ovu priliku i želi je iskoristiti kako bi ubrzao transfer. West Ham i Aston Villa također su zainteresirani, ali zasad nešto slabije. Isto vrijedi i za Villarreal i Real Betis", rekao je jedan izvor za CaughtOffside, koji je tražio da ostane anoniman.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav, a ona u vrućim ljetnim danima uživa s obitelji na odmoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026