Engleski mediji: 'Vatreni' blizu odlaska iz Cityja, ide Modriću?

Mateo Kovačić ulazi u razdoblje koje bi moglo odrediti njegovu budućnost u Manchester Cityju. Iako se uoči početka sezone činilo da bi hrvatski veznjak mogao ostati u planovima novog trenera Enza Maresce, prve službene utakmice poslale su nešto drukčiju poruku. Kovačić je tijekom priprema dobivao solidnu minutažu, a Maresca mu je ukazao povjerenje i u Community Shieldu protiv Arsenala, kada je hrvatski reprezentativac krenuo od prve minute. Na terenu je proveo 79 minuta u borbi za prvi trofej sezone.

No, već u prvom kolu Premier lige slika se promijenila. Protiv Bournemoutha Kovačić je susret započeo na klupi, a u igru je ušao tek u završnici te je ukupno dobio 27 minuta.

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Sve se to događa u trenutku kada 32-godišnjem Vatrenom ugovor s Manchester Cityjem ulazi u posljednju godinu. Upravo zbog toga sve su glasnije priče o njegovoj budućnosti na Etihadu.

Prema informacijama CaughtOffsidea, koje je prenio i BBC, trenutačno nema pregovora o produljenju Kovačićeva ugovora, a navodno nije izgledno ni da će ih uskoro biti. City bi, prema tim informacijama, bio spreman saslušati ponude za hrvatskog veznjaka, a interes već postoji na više strana.

U Engleskoj se kao potencijalne destinacije spominju West Ham i Aston Villa, dok se kao posebno zanimljiva opcija izdvaja Milan. Kovačić bi u tom slučaju ponovno zaigrao zajedno s Lukom Modrićem, svojim dugogodišnjim reprezentativnim suigračem i bliskim prijateljem.

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Njih dvojica dobro se poznaju i izvan hrvatske reprezentacije. Zajedno su dijelili svlačionicu i u Real Madridu, a tijekom karijere odigrali su čak 135 utakmica u kojima su istodobno bili na terenu. Zajedno su proveli više od sedam tisuća minuta na travnjaku. Milan je, prema dostupnim informacijama, svjestan situacije i želi je pokušati iskoristiti.

"Trenutno nema razgovora o novom ugovoru za Kovačića. Vjerojatno će City biti otvoren za ponude u siječnju. Milan vidi ovu priliku i želi je iskoristiti kako bi ubrzao transfer. West Ham i Aston Villa također su zainteresirani, ali zasad nešto slabije. Isto vrijedi i za Villarreal i Real Betis", rekao je jedan izvor za CaughtOffside, koji je tražio da ostane anoniman.