Engleski navijači poludjeli: 'Pa imam noćne more od Hrvata'. 'Valjda je sad vrijeme za osvetu'

Sudbina je htjela da se Hrvatska i Engleska još jednom sretnu na najvećoj svjetskoj pozornici. Prva utakmica skupine L bit će sudar "Vatrenih" i "Gordgog Albiona" i to budi posebna sjećanja na ono prekrasno ljeto 2018. godine i polufinale Mundijala u Rusiji. Tada smo srušili Engleze u produžetku, a sada se "naša mušterija" sprema na osvetu.

Englezi su već počeli pričati za osvetu, i raspisali su se o tome po društvenim mrežama. Ipak, dok neki najavljuju da će "Hrvatska napokon pasti", drugi pišu kako navijači Engleske imaju PTSD od utakmice s Hrvatskom. Spektakl je u najavi, a utakmica će igrati 17. lipnja ili u Torontu ili u Dallasu.