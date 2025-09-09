Ange Postecoglou, bivši trener Tottenhama, preuzeo Nottingham Forest nakon otkaza Nuna Espirito Santa! Marinakis ga nazvao fantastičnim izborom za klub
Engleski prvoligaš dao otkaz treneru koji ga je spasio od ispadanja pa uveo u Europu...
Bivši trener Tottenhama Ange Postecoglou novi je trener Nottingham Foresta nakon što je Nuno Espirito Santo otpušten s te pozicije, objavio je Forest u utorak.
Forest je u ranim jutarnjim satima utorka potvrdio da je Nuno razriješen dužnosti. Portugalski trener je prošlog mjeseca priznao da je njegov odnos s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom narušen.
- Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i dosljedan uspjeh u osvajanju trofeja - rekao je Marinakis o imenovanju Postecogloua.
- Njegovo iskustvo treniranja momčadi na najvišoj razini, zajedno s njegovom željom da s nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i dosljedno ostvariti sve naše ambicije.
Bivši australski reprezentativac rođen u Grčkoj, Postecoglou, vodio je Spurse do njihovog prvog velikog trofeja od 2008. godine kada su osvojili Europsku ligu. No, prošle sezone Tottenham se mučio u Premier ligi, a 17. mjesto dovelo je do njegovog otkaza u lipnju.
