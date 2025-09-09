Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUDNA ODLUKA

Engleski prvoligaš dao otkaz treneru koji ga je spasio od ispadanja pa uveo u Europu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Engleski prvoligaš dao otkaz treneru koji ga je spasio od ispadanja pa uveo u Europu...
4
Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Ange Postecoglou, bivši trener Tottenhama, preuzeo Nottingham Forest nakon otkaza Nuna Espirito Santa! Marinakis ga nazvao fantastičnim izborom za klub

Bivši trener Tottenhama Ange Postecoglou novi je trener Nottingham Foresta nakon što je Nuno Espirito Santo otpušten s te pozicije, objavio je Forest u utorak.

Forest je u ranim jutarnjim satima utorka potvrdio da je Nuno razriješen dužnosti. Portugalski trener je prošlog mjeseca priznao da je njegov odnos s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom narušen.

FILE PHOTO: Premier League - Nottingham Forest v West Ham United
Foto: David Klein/REUTERS

- Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i dosljedan uspjeh u osvajanju trofeja - rekao je Marinakis o imenovanju Postecogloua.

- Njegovo iskustvo treniranja momčadi na najvišoj razini, zajedno s njegovom željom da s nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i dosljedno ostvariti sve naše ambicije.

Missing Headline 2025-09-09
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Bivši australski reprezentativac rođen u Grčkoj, Postecoglou, vodio je Spurse do njihovog prvog velikog trofeja od 2008. godine kada su osvojili Europsku ligu. No, prošle sezone Tottenham se mučio u Premier ligi, a 17. mjesto dovelo je do njegovog otkaza u lipnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025