Englezi: Kriza Tottenhama tjera Vuškovića iz kluba. Europski giganti pomno prate situaciju

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) proživljava sezonu iz snova na posudbi u njemačkom HSV-u iz engleskog Tottenhama i prometnuo se u jednog od najtraženijih mladih braniča u Europi. Za mladog Hrvata interes su pokazali najveći europski velikani i to Barcelona i Bayern München! Situacija oko braniča samo je dio šire krize koja potresa Tottenham, navodi britanski Daily Mail.

Vuškoviću ugovor u Tottenhamu vrijedi do 2030., ali nakon njegove sjajne igre u Bundesligi, nastavak karijere u Engleskoj nalazi se pod upitnikom. Hrvat je u ovoj sezoni skupio 21 nastup i zabio četiri gola, uključujući i onaj petom u gradskom derbiju koji je proglašen golom godine. Osim Barcelone i Bayern Münchena, interes su pokazali i neki klubovi iz Premier Lige i Serie A.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Hrvatski 19-godišnji stoper je u Tottenham stigao iz Hajduka za 12 milijuna eura, ali za 'spurse' nije upisao niti jedan nastup. Prije dolaska u Tottenham i odlaska na posudbu u Njemačku, bio je na posudbama u u poljskom Radomiak Radomu i belgijskom Westerlou. Tottenham želi zadržati Vuškovića, ali situacija u klubu nije bajna. Trenutačno se nalaze na 16. mjestu, a klub je sredinom veljače preuzeo Igor Tudor koji je nanizao tri poraza u tri utakmice na klupi Tottenhama.

Nakon lošeg početka, Tudorova budućnost u Engleskoj nije sigurna, ali iz kluba poručuju kako će voditi momčad u utorak u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atlético Madrida.