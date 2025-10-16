Ipak, "stara dama" je javno pružila podršku Tudoru, bez obzira na pet uzastopnih remija. Tri iduća dvoboja označena su ga vrlo važna i mogla bi odrediti sudbinu Hrvata, a prvi će biti protiv Coma u Serie A 19. listopada
Englezi: 'Juventus je pronašao moguću zamjenu za Tudora'
Juventus je neporažen u Serie A nakon prvih šest kola, ali svejedno čelnici kluba nisu zadovoljni. Igor Tudor se nalazi pod sve većim pritiskom, a "stara dama" već je u Londonu pronašla moguću zamjenu za hrvatskog trenera, piše Goal.com.
Naime, Talijani su označili trenera Chelseaja Enza Marescu kao dugoročno rješenje za klupu Juventusa, pišu Englezi.
- Postoji klub u Italiji koji pozorno prati utakmice Enza Maresce i cijeni njegove trenerske kvalitete - otkrio je novinar Matteo Moretto razgovarajući za Youtube kanal Fabrizija Romana i dodao:
- StartFragment Trenutno nema razgovora ni pregovora, više je to dugoročna ideja. Enzo je nekada igrao za taj klub, a to je Juventus. EndFragment
Podsjetimo, Maresca je Chelsea preuzeo 2024. i osvojio Konferencijsku ligu te Svjetsko klupsko prvenstvo. U Torinu se dive njegovom stilu vođenja momčadi, a pomaže mu i to što je bivši igrač Juventusa. Ugovor s "plavcima" veže ga do 2029. godine.
Ipak, "stara dama" je javno pružila podršku Tudoru, bez obzira na pet uzastopnih remija. Tri iduća dvoboja označena su ga vrlo važna i mogla bi odrediti sudbinu Hrvata, a prvi će biti protiv Coma u Serie A 19. listopada. Tri dana nakon toga Juventus ide u goste Realu, a težak ciklus kompletira gostovanjem kod Lazija 26. listopada.
