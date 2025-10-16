Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVAT POD PRITISKOM

Englezi: 'Juventus je pronašao moguću zamjenu za Tudora'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Englezi: 'Juventus je pronašao moguću zamjenu za Tudora'
3
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Ipak, "stara dama" je javno pružila podršku Tudoru, bez obzira na pet uzastopnih remija. Tri iduća dvoboja označena su ga vrlo važna i mogla bi odrediti sudbinu Hrvata, a prvi će biti protiv Coma u Serie A 19. listopada

Juventus je neporažen u Serie A nakon prvih šest kola, ali svejedno čelnici kluba nisu zadovoljni. Igor Tudor se nalazi pod sve većim pritiskom, a "stara dama" već je u Londonu pronašla moguću zamjenu za hrvatskog trenera, piše Goal.com

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

Naime, Talijani su označili trenera Chelseaja Enza Marescu kao dugoročno rješenje za klupu Juventusa, pišu Englezi. 

- Postoji klub u Italiji koji pozorno prati utakmice Enza Maresce i cijeni njegove trenerske kvalitete - otkrio je novinar Matteo Moretto razgovarajući za Youtube kanal Fabrizija Romana i dodao:

- StartFragment Trenutno nema razgovora ni pregovora, više je to dugoročna ideja. Enzo je nekada igrao za taj klub, a to je Juventus. EndFragment

CALCIO - Serie A - Juventus FC vs AC Milan
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport

Podsjetimo, Maresca je Chelsea preuzeo 2024. i osvojio Konferencijsku ligu te Svjetsko klupsko prvenstvo. U Torinu se dive njegovom stilu vođenja momčadi, a pomaže mu i to što je bivši igrač Juventusa. Ugovor s "plavcima" veže ga do 2029. godine. 

Ipak, "stara dama" je javno pružila podršku Tudoru, bez obzira na pet uzastopnih remija. Tri iduća dvoboja označena su ga vrlo važna i mogla bi odrediti sudbinu Hrvata, a prvi će biti protiv Coma u Serie A 19. listopada. Tri dana nakon toga Juventus ide u goste Realu, a težak ciklus kompletira gostovanjem kod Lazija 26. listopada. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Strava u Schumacherovoj vili: Australskog vozača optužili da je silovao medicinsku sestru!
ISPLIVALI GNJUSNI DETALJI

Strava u Schumacherovoj vili: Australskog vozača optužili da je silovao medicinsku sestru!

Bliski prijatelj Micka Schumachera suočava se s optužbom za silovanje medicinske sestre u vili Schumacherovih. Ona je sve prijavila nakon dvije godine šutnje, on kaže kako je odnos bio dobrovoljan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025