Englezi: Mandžukić želi doći u United, transfer je sve bliže...

Poput bombe je prije par dana odjeknula vijest da je Mario Mandžukić (33) na korak od Manchester Uniteda, a kako prolaze dani, sve se čini izvjesnije da će se to dogoditi.

Srebrni 'vatreni' trebao je u paketu s Paulom Dybalom doći u United u zamjenu za Lukakua koji bi otišao u Torino, no problem je taj što Argentinac uporno odbija transfer unatoč plaći od 12 milijuna eura godišnje koju mu nude 'crveni vragovi'. Iako je taj dogovor zaštekao, Mandžo je svejedno na korak od Old Trafforda.

Solskjaeru treba jedan srčani napadač koji igra za momčad, a to je prepoznao u Mariju i želi ga dovesti. Kako pišu engleski mediji, United bi Juventusu za te usluge platio između 10 i 15 milijuna eura. I sam napadač nema ništa protiv tog transfera i želi doći u Manchester okruniti svoju veličanstvenu karijeru. Sve bi navodno trebalo biti gotovo u ponedjeljak jer prijelazni rok u Engleskoj završava 8. kolovoza i čelnici Uniteda žurno rade da što prije sve zgotove.

Foto: MASSIMO PINCA

Mandžo je dolaskom Maurizija Sarrija u Juventus pao u drugi plan i bilo je jasno da se baš neće naigrati u njegovom sustavu igre, a obzirom na njegove godine, teško da će tako lako prihvatiti klupu. On je postao božanstvo u Torino, ljubimac navijača, potpisao je nedavno i novi ugovor do 2021., no promjenom trenera promijenio se i njegov status u klubu.

Old Trafford će dobiti jednog srčanog napadača koji vuče za trojicu, a to bi trebalo zadovoljiti i zahtjevne navijače Uniteda koji su već nestrpljivi jer na naslov Premier lige čekaju od 2012. godine.

Mandžukić bi tako trebao postati prvi Hrvat u Manchester Unitedu, a najbliže je do sad bio Ivan Perišić kojeg Inter nije htio pustiti.

Foto: ALBERTO LINGRIA

Napadač iz Slavonskog Broda je u Torino stigao 2015. godine iz Atletico Madrida, odigrao je 162 utakmice, zabio 44 gola i asistirao 24 puta. Osvojio je četiri Serie A, tri Kupa, sva Superkupa i jednom je s njima igrao finale Lige prvaka.