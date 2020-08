Englezi napali Pepa: Čovječe, što si to napravio od momčadi?Pep odgovorio: Bili smo užasni

Ne mogu shvatiti da je promijenio formaciju, da mu je momčad igrala presing zadnjih deset minuta. Pa kad imaš toliko dobrih igrača, daj im da igraju, obrušio se Chris Waddle, legenda engleskog nogometa na Pepa

<p>Milijardu i sto milijuna eura. Toliko vrijedi momčad kojoj su nogometnu, pa i trenersku, ako hoćete, lekciju očitali Ekambi, Denayer, Garcia i društvo. A kad imate momčad od milijardu i sto milijuna eura, onda se valjda podrazumijeva da gazde žele naslove. Ako ne domicilne, jer im je tu Liverpool davno zbrisao, onda bar europske. Ako ne naslove, onda barem finala. Ako ništa drugo, da se ne zezamo, očekuju da momčad od milijardu i sto milijuna eura pobijedi Lyon.</p><p>- Jednog dana ćemo osvojiti europski naslov, to jamčim. Prvih 25 minuta bili smo zbunjeni, nismo dobro stajali. U drugom dijelu sam imao osjećaj da smo puno bolji, da uspostavljamo kontrolu. Ali u ovom sustavu na jednu utakmicu morate biti savršeni. A mi nismo bili savršeni. Iskreno, ne želim govoriti o stvarima oko nogometa, ispalo bi da tražim ispriku, da se žalim, a to ne želim - rekao je Pep.</p><p>Legenda engleskog nogometa, Chris Waddle, napao ga je na BBC-u odmah nakon utakmice i zatražio odgovore.</p><p>- Što si to napravio od momčadi? Zašto si počeo s trojicom u zadnjoj liniji? Zašto je momčad igrala presing samo zadnjih deset minuta? Zašto si najbolje igrače ostavio na klupi? Ako već imaš je..o dobre igrače, onda im daj da igraju. Ispali smo zbog tvoje ludosti - rekao je Waddle.</p><p>I vjerojatno je djelomično u pravu. Pep je izvodio neke ludosti, a u sustavu na jednu utakmicu to se može obiti o glavu. I jest. </p><p>- Ispali smo. Napravili smo i dosta dobrih stvari, ali nije bilo dovoljno. Napravili smo pogreške u oba šesnaesterca u ključnim trenucima i ispali smo. Razočarani smo, ali konačno idemo na praznike, na odmor. Jednog dana ćemo osvojiti europski naslov. Ako ne budemo ovako užasni kao protiv Lyona - zaključio je Pep. </p><p> </p><p> </p>