Englezi objavili favorite za SP: Hrvatsku stavili nisko, iza Senegala, Kolumbije i Maroka

Još je sedam dana ostalo do početka Svjetskog prvenstva, krune četverogodišnjeg ciklusa natjecanja najboljih nogometnih nacija svijeta. Kao i prije svakog velikog turnira, razni portali, stručnjaci pa čak i superračunala analiziraju sudionike i sastavljaju liste favorita. Mnogi su na prvo mjesto stavili Francusku, koja već godinama ima roster od 30 i više igrača iz samog vrha svjetskog nogometa. Na vrhu se kod mnogih nalaze i europski prvaci Španjolci te branitelj naslova Argentina.

Ipak, hrvatsku publiku najviše zanima gdje se na ljestvici nalazi Hrvatska. Reprezentacija Zlatka Dalića jedina je uz Francusku Didiera Deschampsa na posljednja dva Mundijala osvojila medalju. Prvo je u Rusiji bila srebrna, a potom prije četiri godine u Katru i brončana. Jedna takva analiza, ona USA Todaya, smjestila nas je tek na 17. mjesto. Ispred Hrvatske stavili su Kolumbiju, koju smo pobijedili u pripremnom susretu ranije ove godine, ali i Japan, SAD, Meksiko, Senegal...

Foto: Antonio Ahel

S novom listom izašao je popularni GiveMeSport, koji je Hrvatsku ipak bolje plasirao. U obzir su uzeli povijest nastupa na svjetskim prvenstvima, aktualnu formu, kvalitetu kadra i snagu izbornika. Tako, primjerice, posebno ističu Brazil s novim izbornikom Carlom Ancelottijem i Španjolsku s jednim od najvećih mladih talenata današnjice, Lamineom Yamalom.

Hrvatsku su smjestili u kategoriju "dark horse" zajedno s Egiptom. Za Egipćane ističu kako će ovo biti posljednja prilika zlatne generacije predvođene Mohamedom Salahom da ostavi trag na Svjetskom prvenstvu. Egipat su smjestili na 18. mjesto, dok je Hrvatska 15.

"Hrvatska je samo jedna od nekoliko europskih momčadi koje će osjećati manji pritisak nego inače. Vjerojatno će to biti posljednji nastup 40-godišnjeg Luke Modrića na međunarodnoj sceni, a on će biti željan predvoditi svoju zemlju do slave nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva 2018.", navodi GiveMeSport.

Ispred Hrvatske nalaze se Ekvador, Senegal, Kolumbija i Maroko. Potom slijedi deset najvećih favorita, a na desetom je mjestu Belgija, koja je u utorak u pripremnom susretu bila bolja od "vatrenih" 2-0. Slijede Urugvaj na devetom, Nizozemska na osmom, Njemačka na sedmom, Brazil na šestom i Argentina na petom mjestu.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Za medalju će se, prema engleskom portalu, boriti Portugal Cristiana Ronalda, koji su stavili na četvrto mjesto. Treći favorit je Engleska, koju vodi Thomas Tuchel, čiji je popis izazvao čuđenje u engleskim medijima. Nijemac je s popisa izostavio brojne zvijezde poput Colea Palmera, Phila Fodena, Harryja Maguirea, Lukea Shawa... Francusku, koja je u Katru igrala finale, smjestili su na drugo mjesto, a kao najvećeg favorita istaknuli su Španjolsku Luisa de la Fuentea.