Englezi objavili popis putnika za Svjetsko prvenstvo! Tuchel ove velike zvijezde ne vodi na turnir

Engleski nogometni savez i izbornik Thomas Tuchel objavili su konačan popis 26 igrača koji će predstavljati "tri lava" na nadolazećem Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Odluke izbornika Engleske mnoge su ostavile u nevjerici. Najveće iznenađenje predstavlja izostanak nekih od ključnih i najtalentiranijih igrača današnjice poput Phila Fodena i Colea Palmera, koji su imali sjajne sezone u svojim klubovima, kao ni iskusnog stopera Harryja Maguirea.

Unatoč kontroverzama, 26 odabranih igrača nosit će teret velikih očekivanja nacije koja sanja o ponavljanju uspjeha iz 1966. godine, kada su jedini put postali svjetski prvaci. Uz Palmera i Fodena, iznenađenje je što na popisu nema ni Morgana Gibbs-Whitea, koji je najbolji engleski strijelac u Premier ligi ove sezone, Lewisa Halla koji je imao sjajnu sezonu u Newcastleu, kao ni Trenta Alexandera-Arnolda.

Svjetsko prvenstvo održava se od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Engleska se nalazi u skupini L, a natjecanje će otvoriti utakmicom visokog napona upravo protiv Hrvatske, 17. lipnja na stadionu u Dallasu. Nakon dvoboja s "vatrenima", Engleze očekuju susreti protiv Gane 23. lipnja te protiv Paname 27. lipnja.

Na popisu se našlo čak devet debitanata na velikim natjecanjima. Iskusne snage predvode kapetan Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice i John Stones. Tuchel je u momčad uvrstio golmane Deana Hendersona, Jordana Pickforda i Jamesa Trafforda.

Uz već spomenute kontroverzne izbore u obrani, tu su i Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly i Jarell Quansah. Vezni red čine Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo i Morgan Rogers, dok će u napadu uz Kanea priliku tražiti Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney i Ollie Watkins.

