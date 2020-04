Englezi odahnuli: Ako otkažu sezonu ne vraćaju 422 mil. €

Engleski klubovi odahnuli su nakon što su doznali kako Sky Sports vjerojatno neće tražiti povrat novca u iznosu od 422 milijuna eura u slučaju da se otkaže Premiership.

Brojni klubovi poput Bournemoutha i Sheffielda već su potrošili svoje milijune od TV prijenosa te ih je bilo strah u slučaju da bi te novce trebali vratiti, no kako doznaje Daily Mail, čelnici Sky Sportsa zasad ne planiraju tražiti milijune koje su platili za prijenos preostalih 92 utakmice.

To je olakšanje, no i dalje im ostaje oko 440 milijuna eura koji su dužni BT kanalu i inozemnim TV kanalima. No cifra je zasad prepolovljena.

Englezi se još nadaju kako bi se liga mogla nastaviti u lipnju, a Sky će umjesto povrata novca tražiti restrukturiranje postojećeg dogovora pa bi se tako ugovor mogao produžiti na još jednu sezonu ili na veći broj prijenosa uživo od kojih bi se neke utakmice igrale i preko tjedna.