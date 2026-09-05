Englezi pišu: Jakirović i Ipswich žele mladog Dinamovog beka

Engleski premierligaši Ipswich Town i Hull City prate Nou Mikića (19), mladog desnog beka Dinama, te bi tijekom zimskog prijelaznog roka mogli pokušati krenuti po njegov potpis, objavio je engleski portal Ontheminute.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Boban dao gas: Stigla su tri 'kapitalca' za spas u zadnji čas | Video: 24sata/Instagram/Pixsell

Interes je zasad u početnoj fazi i, prema navodima tog izvora, nijedan od spomenutih klubova još nije poslao službenu ponudu zagrebačkom klubu. Situacija bi se trebala dodatno pratiti u idućim mjesecima, nakon čega će engleski klubovi procijeniti hoće li konkretizirati interes. Posebno je zanimljiva poveznica s Hull Cityjem, koji vodi Sergej Jakirović. Bivši trener Dinama dobro poznaje Mikića, koji je ranije bio suigrač njegova sina Leona, danas člana milanskog Intera.

Mikić je ove sezone dio Dinama II, ponovno formirane momčadi koja se natječe u drugom rangu hrvatskog nogometa. Istodobno je redoviti član mlađih hrvatskih reprezentativnih selekcija, zbog čega se već nalazi na radaru klubova koji prate perspektivne europske igrače.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ipswich i Hull među potencijalnim su kupcima koji bi tijekom siječnja mogli pokušati provjeriti mogućnost njegova transfera. Dinamo pritom nema obvezu prodavati mladog igrača, pa bi eventualni odlazak ovisio o ponuđenim uvjetima, visini odštete i procjeni njegove buduće uloge. Skauti engleskih klubova trebali bi nastaviti pratiti Mikićeve nastupe do kraja jesenskog dijela sezone. Tek nakon toga moglo bi biti jasnije hoće li interes prerasti u konkretne pregovore.