Dok Dinamo čeka svoju najveću utakmicu ove sezone, za Tottenham je to tek utakmica uoči gradskog derbija s Arsenalom koji je na rasporedu u nedjelju.

'Otočki' mediji nisu dali Dinamo baš nikakav medijski prostor, nego ga spominju, tek toliko, kao usputnu stanicu za Spurse. A očito ni Joseu Mourinhu nije previše stalo do Europske lige budući da je najavio izmjene u sastavu kako bi glavni igrači bili spremni za vikend.

OK, nije Dinamo sama elita europskog nogometa, no to je momčad koja je ove godine oborila rekord za najduže ne primljeni gol u europskim natjecanjima. Pa onda, Englezi, pokažite malo poštovanja.

No, naravno, to nije ništa novo. Englezi su nas oduvijek podcjenjivali i otpisivali uoči utakmica. A mi svi znamo kako su prošli u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

La pa pa - govorio je tada bivši dinamovac Šime Vrsaljko, a nadamo se da ćemo i nakon Tottenhama smisliti neku dugo zapamćenu frazu.

Dinamu bi to svakako trebao biti motiv više. Jer zagrebačka momčad je ove sezone pokazala da se može nadigravati sa baš svima. Tottenham je sigurno stepenica više u odnosu na moskovski CSKA, Feyenoord, Wolfsberger i Krasnodar, no nisu ni oni iz 'druge galaksije'.

Ako Tottenham recimo krene bez Sona ili Kanea, ili obojice, Dinamo će imati solidne šanse da ugrozi Mourinhovu momčad na gostujućem terenu. Ma, i da krenu obojica od prve minute i da igraju svih 90 minuta Dinamo ima šanse jer lopta je okrugla, a Dinamo je odavno postao 'europska' momčad.

Doduše, veliki, veliki minus za momčad Zorana Mamića je ne igranje Joška Gvardiola zbog ozljede, ali koga nema, bez njega se mora.

Idemo, 'modri' još jednom 'natamburat' umišljene Engleze.