Dinamo je spreman za još jednu veliku europsku utakmicu, "modri" će se u četvrtak u prvom dvoboju osmine finala Europske lige u Londonu suprotstaviti Tottenhamu. Zagrepčane očekuje (u 21.00 sati) najzahtjevnija utakmica sezone, nogometašima Zorana Mamić će na drugoj strani biti momčad vrijedna 720 milijuna eura. I svjetski dokazane klase poput Sona, Balea, Kanea...

Hrvatski prvak je u London stigao s određenim problemima, Zoran Mamić ne može računati na dva važna igrača, dva braniča Sadegha Moharramija i Joška Gvardiola. OK, Dinamo je cijeli drugi dio sezone navikao igrati bez iranskog braniča, no iznenađujuća ozljeda najmlađeg prvotimca "modrih" iznenadila je sve u Maksimiru. Joško Gvardiol najvjerojatnije će pauzirati cijeli ožujak, a to muči i Zorana Mamića, pa i izbornika U-21 vrste Igora Bišćana.

Zoran Mamić tako je "pod hitno" morao pronaći novo rješenje na lijevom boku, a za tu poziciju (uz ozlijeđenog Gvardiola) u Dinamu konkuriraju Marin Leovac i Marijan Čabraja. Marin Leovac puno je iskusnije ime, bivši reprezentativac iza sebe ima nekoliko ovakvih utakmica (u karijeri je na reprezentativnoj razini čuvao i Messija, a u Ligi prvaka zabio i Atalanti), dok je Marijan Čabraja tek stigao u Dinamo, još uvijek je pod dojmom svega što mu se događa u karijeri.

Dinamo je za vikend, u hrvatskom derbiju protiv Rijeke, prvi put zaigrao bez Gvardiola, a trener Dinama tu je na lijevoj boku prednost dao Leovcu. A tako bi trebalo biti i večeras. Marin Leovac je kontra Rijeke odradio vrlo dobru utakmicu, u tom se dvoboju "izborio" za mjesto u početnoj postavi i protiv Tottenhama. I baš bi Leovac trebao biti zadužen za "hvatanje" hitronogog Sona, ako se Korejac nađe u početnoj postavi "Spursa".

Dinamo bi i u Londonu trebao zaigrati u 4-1-4-1 formaciji, Livaković će biti na golu, dok će ispred njega biti prilično iskusna "četvorka" Ristovski, Lauritsen, Theophile i Leovac. Kristijan Jakić će još jednom imati ulogu korektora vezne linije, dok će u sredini terena ordinirati Ivanušec, Majer, Ademi i Oršić. U vrhu napada još će se naći Bruno Petković.