Na jednoj strani Drogba, Eden Hazard, Čech, Ivanović, Terry, Farbregas, Willian... i na klupi Diego Costa, Salah, Oscar... Na drugoj strani Rajčević, Arghus, Viler, Mertelj, Filipović, glavne zvijezde Tavares i Luka Zahovič, na terenu današnji dinamovac Petar Stojanović, s klupe ulazi današnji adut Osijeka Damjan Bohar.

I nakon 90 minuta bitke dobili smo trećeg hrvatskog trenera koji je zaustavio velikog Josea Mourinha! Zapravo, kronološki prvog, jer Slaven Bilić uspio je to 2015. i 2016., a Ivan Leko 2020.

- Tada smo vidjeli da su i oni ljudi od krvi i mesa, mislili su da će im biti lakše protiv nas, a u našem Ljudskom vrtu nije jednostavno igrati - sjeća se junak naše priče Ante Šimundža (49).

Tog 5. studenog 2014. u Ligi prvaka vodio je Maribor protiv Mourinhova Chelseaja i završilo je senzacionalnih 1-1.

- Nakon prve utakmice, gdje su nas u Londonu pobijedili 6-0, shvatili su nas malo olako. U Londonu što god su puknuli ušlo je. Svakako godi da smo s tad vrlo jakih Chelseajem remizirali, bio je to pravi spektakl.

Da ne bi bilo zabune, Chelseaju je pobjeda trebala kako bi dva kola prije kraja osigurao prolazak skupine. Nego, kako se u svemu tome ponašao Jose Mourinho?

- Prije utakmice smo se pozdravili, malo porazgovarali protokolarno, više smo kontaktirali u Engleskoj. Ali baš je normalan tip, otvoren, nimalo ne gleda s visoka. I ono što je bilo jako bitno prije prve utakmice: potpuno su, do detalja analizirali Maribor. Mi tada 17-18 domaćih utakmica u pretkolima za redom nismo izgubili i baš su nas detaljno proučili, analizirali i maksimalno se pripremili za utakmicu. Zato je i završilo 6-0, takva je i razlika bila između klubova, momčadi. Ali, u uzvratu je bilo malo drugačije...

Kako je reagirao Jose nakon kiksa?

- Haha, malo je promijenio izraz lica u odnosu na ono prije utakmice jer očekivao je pobjedu. Još je i Hazard promašio penal, ali i mi kod vodstva 1-0 promašili jako dobru šansu, u igri smo bili ravnopravni. A razlika u kvaliteti igrača bila je ogromna. Nikako nije očekivao da će izgubiti bodove, ali gospodski i sportski mi je čestitao. No, vidio sam mu na licu da nije zadovoljan.

Kao i na većini takvih gostovanja velikih klubova, u Maribor su došli na dan utakmice. A jeste li dobili kakve premije?

- Kako ne! Dobili smo sve na kraju sezone, baš smo bili top, tri boda smo osvojili, tri utakmice nismo izgubili, doma od Chelseaja i Sportinga i u Njemačkoj od Schalkea, bio je to velik uspjeh, dobro iskustvo i poticaj.

Ali Šimundža to ne smatra svojim najvećim trenerskim uspjehom.

- Dobili smo u pretkolu Celtic u Glasgowu 1-0. Da, Chelsea je jači i veći klub, ali dobiti Celtic u Škotskoj, poslije 1-1 u prvoj utakmici, fenomenalna je stvar. Taktički je s naše strane to bila top utakmica.

Kakve šanse ima Dinamo protiv Mourinhova Tottenhama?

- Dinamo je napravio puno, vodeći je klub u regiji, oduševljava sve u regiji rezultatima, stavom, imidžom... Nije to lak zadatak za Tottenham, može mu Dinamo biti konkuretan. Ali Europa je jedna, a HNL druga stvar. Dinamo je pokazao još kod Bjelice kako igrati u Europi, ima individualnu kvalitetu i nije nemoguće da prođe. Isto tako, Tottenham drugačije igra u engleskoj ligi nego u Europi.

Hoće li Mou i Spursi ipak malo podcijeniti Dinamo?

- Uf, ne vjerujem. Mourinho sve natjecateljski shvaća, tu je jak, zna prepoznati situaciju, teren, protivnika, natjecanje... u tome je jedan od najboljih trenera na svijetu.

Koliki je njegov potpis u Tottenhamovoj igri?

- Potpis trenera se vidi, svi njegovi klubovi koje je vodio nakon Porta imaju njegov rukopis, njegov način igre i nije ni Tottenham iznimka. Pragmatičan je i ima taj natjecateljski pristup, vidi se kako želi dobivati utakmice u Europi. I kako igra protiv kluba iz Slovenije ili Hrvatske i nekog iz Njemačke ili Španjolske. Neće on podcijeniti Dinamo, bit će maksimalno koncentrirani i pripremit će se za Dinamo jer zna da "plavi" godinama rade dobre rezultate u Europi i da to nije slučajno. Mou to zna i uvjeren sam da je proučio Dinamo u detalje. Ali, ima i Dinamo kvalitetu, ako bude malo sreće i odličan dan, Dinamo nije bez šanse. Iako, dvije su utakmice...

Šimundžin drugi veliki trenerski skalp mu je onaj Unaija Emeryja.

- Da, sa Sevillom smo u Europskoj ligi odigrali 2-2, a tamo smo izgubili 2-1. Rakitić je bio kapetan, te su sezone osvojili Europsku ligu.

A Maribor je prošao skupinu ispred Waregema i Wigana pa tako tijesno ispao u šesnaestini finala. I nakon svih tih uspjeha u Europi, Ante se ne da iz Slovenije! Vodio je Muru, Aluminij i Maribor, imao vrlo kratku epizodu u Grazu i sad je opet na klupi Mure, s kojom drži treće mjesto u ligi.

- Eh, da... Europski su rezultati bili dobri, ali Slovenija je Slovenija, a Hrvatska je Hrvatska. Jako se teško probiti iz Slovenije, treba biti umrežen, imati više od rezultata. I Matjaž Kek je napravio puno u Rijeci, ali nije se lako probiti u jače lige. Možda zbog menadžera, teško je meni reći zašto.

Šimundža je rođen u Sloveniji, ali otac mu je iz Splita. Jesu li vas ikad zvali hrvatski klubovi?

- Ranije je bilo interesa, a jako je ozbiljan bio Hajdukov. Bilo je to u proljeće 2015. kad su na Poljudu bili predsjednik Marin Brbić i sportski direktor Goran Vučević. Ja sam s Mariborom te sezone bio u Ligi prvaka i imao sam ugovor, a Hajduk je bio u dosta turbulentnoj situaciji. Pa sam procijenio da nije dobra situacija, da iz tako ambiciozne i posložene sredine odlazim u tako turbulentnu.

Ante je Hajdukov navijač, gleda utakmice HNL-a kad god stigne.

- Hajduk pratim od djetinjstva, od Šurjaka i Žungula, uvijek pogledam rezultate, a kad stignem i utakmice. I kad god stignem, odem u Hrvatsku, imam obitelj u Splitu i s radošću svaki put dođem u Dalmaciju - zaključio je Šimundža.