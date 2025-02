Englezi pohvalili Gvardiola: 'Na početku je briljirao, pokazao je koliko zapravo vrijedi u obrani'

Nakon poraza od Real Madrida (3-1) u šesnaestini finala Lige prvaka i od Liverpoola u Premiershipu (2-0), vratili su se nogometaši Manchester Cityja na pobjedničke staze u gostima kod Tottenhama. Slavili su s minimalnih 1-0, a gol za pobjedu zabio je Erling Haaland (24).

Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić (30) i Joško Gvardiol (23) odigrali su cijelu utakmicu u dresu Manchester Cityja, a obojica su od Manchester Evening Newsa dobili ocjenu šest.

- Posebno je Joško briljirao na početku kad ga Johnson i Porro još nisu odvukli prema sredini i odradili nekoliko napada po njegovoj strani. Bio je manje ofenzivan nego inače, ali imao je priliku pokazati koliko vrijedi u obrani što se često zaboravlja - napisali su engleski kolege.

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

Kovačić je također odradio solidan susret u dresu 'građana'.

- Napokon je dobio partnera u obrambenim zadacima u vezu, bila je to jedna od boljih izvedbi. No, nije bio savršen, kriv je za lošu predaju lopti i prekršaje u opasnoj zoni. Nije bio izvanredan poput Nice Gonzaleza, ali to nije ni trebao biti - napisali su na Goalu.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ispred 'građana' je za vikend utakmica protiv Plymoutha u osmini finala FA Cupa, a tjedan dana kasnije kod kuće igraju u Premiershipu protiv Nottingham Foresta.