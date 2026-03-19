Englezi pokrenuli postupak protiv Igora Tudora! Evo zašto

Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je postupak protiv Igora Tudora. Trener Tottenhama kritizirao je suca Thomasa Bramalla nakon poraza od Fulhama (2-1), a Englezi su sada optužili Tudora za neprimjerene komentare, piše BBC.

Hrvatski trener kritizirao je suca jer smatra da je prvi gol Fulhama na utakmici protiv "spursa" trebao biti poništen.

- Nije mi se svidio današnji sudac, previše je navlačio za domaću momčad. Nisam bio zadovoljan njegovim suđenjem - govorio je Hrvat nakon utakmice s Fulhamom za BBC pa istaknuo kako je Raul Jimenez napravio prekršaj nad njegovim igračem kod prvog gola.

- On [Jimenez] nije razmišljao o lopti, nego kako prevariti. Prevario je igrača, gurnuo ga je, to je čista prevara i prekršaj. Devedeset i devet od 100 ljudi reći će da je to prekršaj, toliko je očito.

Engleski savez je priopćio kako se Tudor "navodno ponio neprimjereno tijekom intervjua nakon utakmice davanjem izjava koje impliciraju pristranost i/ili dovode u pitanje integritet suca i/ili su osobno uvredljive za službenu osobu utakmice", a Tottenham i njegov trener imaju rok do ponedjeljka za odgovor.

Podsjetimo, Tudor je nakon uvodnih četiri poraza na klupi londonskog kluba izvukao bod kod Liverpoola (1-1), a potom pobijedio Atletico Madrid (3-2) u uzvratu osmine finala Lige prvaka. U idućem kolu Tottenham igra protiv Nottingham Foresta doma i ta je utakmica označena kao izuzetno važna u borbi za ostanak.