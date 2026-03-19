ŽALIO SE NA SUCE

Englezi pokrenuli postupak protiv Igora Tudora! Evo zašto

Piše Petar Božičević
Foto: Ian Walton/REUTERS

Admiral

Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je postupak protiv Igora Tudora. Trener Tottenhama kritizirao je suca Thomasa Bramalla nakon poraza od Fulhama (2-1), a Englezi su sada optužili Tudora za neprimjerene komentare, piše BBC.

Hrvatski trener kritizirao je suca jer smatra da je prvi gol Fulhama na utakmici protiv "spursa" trebao biti poništen. 

- Nije mi se svidio današnji sudac, previše je navlačio za domaću momčad. Nisam bio zadovoljan njegovim suđenjem - govorio je Hrvat nakon utakmice s Fulhamom za BBC pa istaknuo kako je Raul Jimenez napravio prekršaj nad njegovim igračem kod prvog gola.

- On [Jimenez] nije razmišljao o lopti, nego kako prevariti. Prevario je igrača, gurnuo ga je, to je čista prevara i prekršaj. Devedeset i devet od 100 ljudi reći će da je to prekršaj, toliko je očito. 

Foto: Phil Noble/REUTERS

Engleski savez je priopćio kako se Tudor "navodno ponio neprimjereno tijekom intervjua nakon utakmice davanjem izjava koje impliciraju pristranost i/ili dovode u pitanje integritet suca i/ili su osobno uvredljive za službenu osobu utakmice", a Tottenham i njegov trener imaju rok do ponedjeljka za odgovor. 

Podsjetimo, Tudor je nakon uvodnih četiri poraza na klupi londonskog kluba izvukao bod kod Liverpoola (1-1), a potom pobijedio Atletico Madrid (3-2) u uzvratu osmine finala Lige prvaka. U idućem kolu Tottenham igra protiv Nottingham Foresta doma i ta je utakmica označena kao izuzetno važna u borbi za ostanak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

