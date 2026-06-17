Dallas su preplavili navijači obje reprezentacije
BANTER, KAK BI ONI REKLI
Englezi prije utakmice vikali hrvatskim navijačima: Grozni ste, ali su vam žene dobre
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Hrvatski i engleski navijači spremaju se za megdan u Dallasu. Prva utakmica grupe L donosi susret starih rivala i na papiru jednu od najjačih utakmica u prvom kolu.
Dallas su preplavili navijači obje reprezentacije, a pogledajte kako je izgledalo kada su se našli oči u oči u jednom pubu.
Chant of the day - England fans chanting “You’re shit but your birds are fit “ towards the World Cup Croatia fans in Dallas— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) June 17, 2026
Kicking off factor 6/10 pic.twitter.com/1C5Bfof4ob
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