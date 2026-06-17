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BANTER, KAK BI ONI REKLI

Englezi prije utakmice vikali hrvatskim navijačima: Grozni ste, ali su vam žene dobre

Piše Filip Sulimanec,
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Englezi prije utakmice vikali hrvatskim navijačima: Grozni ste, ali su vam žene dobre
Foto: X/Screenshoot

Dallas su preplavili navijači obje reprezentacije

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Hrvatski i engleski navijači spremaju se za megdan u Dallasu. Prva utakmica grupe L donosi susret starih rivala i na papiru jednu od najjačih utakmica u prvom kolu. 

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Dallas su preplavili navijači obje reprezentacije, a pogledajte kako je izgledalo kada su se našli oči u oči u jednom pubu.

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