Englezi su šokirani stadionom: Naši navijači su se spasili od horor-kaveza na Rujevici...

Hrvatska će danas od 18 sati na riječkoj Rujevici ugostiti Englesku u trećem kolu Lige nacija, a utakmicu je uoči susreta popratio i britanski The Sun. Posebnu pozornost njihov reporter iz Rijeke posvetio je sektoru predviđenom za gostujuće navijače.

Prema pisanju Suna, skupina od 100 engleskih navijača koji su dobili besplatne ulaznice neće biti smještena u ograđeni sektor. Nakon prigovora organizatorima zbog uvjeta na stadionu, izborili su mjesta na zapadnoj tribini, neposredno uz teren.

Britanski list objavio je tekst pod naslovom "Veliki bijeg. 100 engleskih navijača spasilo se iz horor-kaveza nakon što su prosvjedovali", a u njemu opisuje izgled gostujućeg sektora na Rujevici. Navode da je prostor kapaciteta 400 mjesta od ostatka stadiona odvojen metalnim ogradama.

Sun pritom podsjeća na ranije reakcije gostujućih navijača koji su na Rujevici bili smješteni u tom sektoru. Kao primjer navodi navijače Aberdeena, koji su ranije negodovali zbog uvjeta, dok su pripadnici Torcide jednom prilikom prosvjed protiv takvog načina odvajanja izveli odjenuvši narančaste zatvoreničke uniforme.

Rijeka: Rijeka i Osijek sastali se u 6. kolu HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Britanci su se osvrnuli i na pogled iz gostujućeg sektora. Ako se navijači okrenu od travnjaka prema suprotnoj strani, iza tribine pruža se pogled prema Jadranskom moru. Današnji susret u Rijeci prvotno se trebao igrati bez publike zbog kazne povezane s ponašanjem hrvatskih navijača. Ipak, na Rujevici će biti oko 6000 školaraca, dok je za utakmicu predviđen i dolazak 100 engleskih navijača.

Sun je podsjetio i na posljednji međusobni susret Hrvatske i Engleske na Rujevici. Dvije reprezentacije ondje su se sastale prije osam godina, također pred praznim tribinama, a utakmica je završila bez pogodaka.