Englezi žestoko opleli po Jošku Gvardiolu, Pep ga brani: 'Bio je najbolji, moramo mu pomoći'

Mnogi dođu do vrha, ali samo rijetki se tamo zadrže. To je ono što dijeli šampione od ostalih. A Manchester City je već godinama, točnije od dolaska Pepa Guardiole, vladar engleskog nogometa. Svake sezone su lovina i motivacija mnogih rivala, što u Europi, što u Premier ligi, no nekad i takvim vrhunskim momčadima dogode se crne rupe.

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

Pep Guardiola proživljava najteže dane na klupi engleskog prvaka. Njegova momčad izgubila je pet od šest posljednjih utakmica, a uz to je na tri utakmice zaredom primila najmanje dva gola što im se nije dogodilo 61 godinu! I nema tu veze toliko sa zasićenosti i manjkom motiva, Španjolac je uvijek znao kako motivirati svoju momčad, ali na brojne ozljede ne može utjecati. Kevina de Bruynea nema od početka sezone, a nedavno im se ozlijedio i najbolji igrač svijeta Rodri. Njih dvojica su motori momčadi i mozgovi oko kojih toliko toga ovisi. To je kao da onoj veličanstvenoj generaciji Reala oduzmete Tonija Kroosa i Luku Modrića, znate kakav bi bio epilog, poprilično praznije trofejne vitrine.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Najnoviji udarac 'građani' su doživjeli na svome travnjaku u petom kolu Lige prvaka. Vodili su 3-0 protiv Feyenoorda, a takvo vodstvo pod Guardiolom nikada nisu ispustili. No, Nizozemci su u završnici utrpali tri gola i uzeli vrijedan bod (3-3). Cijela momčad je u teškom raspadu, a ne briljira ni hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Nakon poprilično loše partije protiv Tottenhama, ovaj put je bio sukrivac kod dva gola. Mnogi zaborave da su mu tek 22 godine i da je u godinu dana preskočio nekoliko stepenica te došao do elitne razine. Činjenica je i da je ove sezone jedan od najkonstantnijih igrača Cityja, nezamjenjiv je u prvom sastavu, zabio je nekoliko golova i često je bio prevaga na terenu. Potrošnja je ogromna i teško je stalno držati takvu razinu. Sasvim je logično da će igrač te dobi griješiti i imati oscilacije, ali to očito neki ne razumiju.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Engleski mediji žestoko su opleli po hrvatskon nogometašu.

- Užasno povratno dodavanje Gvardiola omogućilo je Feyenoordu prvi gol za početak nevjerojatnog povratka gostiju. Nakon partije iz noćne more protiv Tottenhama Gvardiol je napravio dvije ključne greške za dva gola suparnika - piše Goal koji mu je dao ocjenu četiri.

Ništa blaži nije bio ni Guardian.

- Oba prva gola Feyenoorda postignuta su zato što je Joško Gvardiol izgubio mirnoću i odigrao neuredne pasove.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Pep Guardiola je nakon utakmice stao u Joškovu obranu.

- On je tako mlad, naučit će. Njemu treba pomoć. Ovo će mu biti dobro iskustvo. Kako je odigrao ovu utakmicu... Bio je najbolji igrač na terenu. Bilo bi tako pogrešno da upirem prstom u njega nakon ovoga. On je fantastičan igrač, fantastičan dečko. Bio je najbolji na terenu. Sada mu moramo pomoći više nego ikada.

Svjestan je Španjolac da mu je ovo najteži trenutak otkako je došao u City. Mora pronaći način kako probuditi momčad jer inače joj se loše piše. U Ligi prvaka stvari se daju ispraviti, no još veći problem je Premier liga gdje Liverpool bježi već osam bodova.