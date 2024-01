Enis Cokaj potpisao za Osijek: 'Želim biti na popisu za Euro'

Enis Cokaj (24) u srijedu je i službeno predstavljen kao nogometaš Osijeka. Albanski veznjak kojega dobro pamte ljubitelji HNL-a jer je od 2019. do 2022. nosio dres Lokomotive stigao je na posudbu iz grčkog Panathinaikosa do kraja sezone uz opciju otkupa ugovora do 2026.

- Naravno da mi je drago. Sretan sam jer sam došao ovdje, želio sam da to bude i ranije, no morali smo sačekati da sve završi. Jedva sam dočekao prvi trening s novim suigračima i sada s još više želje iščekujem prvu utakmicu u dresu Osijeka. I da, zahvaljujem ljudima u Klubu na srdačnoj dobrodošlici - kazao je Cokaj za službene stranice Osijeka.

Osijek je htio dovesti Cokaja još lani, ali tad nije uspio. Albanac je ove sezone bio daleko od prve momčadi, igrao samo sedam utakmica, odnosno 351 minutu.

- Zaista je Osijek jedan od najvećih klubova u Hrvatskoj, o tomu sam svakako razmišljao kada se pojavila ponuda koju sam brzo i prihvatio. Drago mi je da su me htjeli i bili dovoljno uporni da se sve završi na ovakav način, postignutim dogovorom. I meni je zadovoljstvo i sada se mogu posvetiti novim izazovima u karijeri. To me veseli - dodao je.

Olakotna okolnost za Zorana Zekića činjenica je što je u punom treningu i što je u nedjelju igrao pola sata za PAO. Kaže, spreman je pokriti svaku poziciju u veznom redu.

'S Osijekom želim napraviti više nego s Lokomotivom'

- Najbolje se snalazim na poziciji zadnjeg veznog, dakle kao šestica iako mogu igrati i igrao sam do sada i kao osmica. To je uvijek na treneru da procjeni i odluči gdje ću biti najkorisniji za momčad. Meni zapravo sve odgovara. Vjerujem da će sve krenuti dobro i da ću se na pravi način snaći u novoj sredini. Ligu dosta dobro poznajem, bio sam ne baš kratko vrijeme u Lokomotivi, no sada s Osijekom želim napraviti puno više nego tamo.

Jedan od ciljeva do kraja sezone svakako je i nametnuti se izborniku kako bi ušao u kadar za Europsko prvenstvo i potencijalnu utakmicu protiv Hrvatske.

- Važno mi je odigrati što bolje i da bih se ponovno nametnuo izborniku albanske reprezentacije i bio na njegovom popisu za Europsko prvenstvo. Naravno da sam očekivao kako ću ipak igrati više i biti standardniji u Panathinaikosu, bez obzira na jaku konkurenciju na svakoj poziciji. Tako je to u nogometu, nekada baš i ne ide kako se nadamo i očekujemo. Na meni je da dobro treniram i pružam što bolje igre na terenu, a trener bira s kojim igračima kreće u svaki susret i kome će dati više ili manje minuta. U Osijek sam došao što češće pobjeđivati - rekao je Cokaj.