Španjolski izbornik slavi karakter svoje momčadi koja nije potonula u Kopenhagenu nakon što se Hrvatska od 1-3 vratila na 3-3 do isteka 90 minuta. "Furia" ide u Sankt Peterburg na četvrtfinale, pobijedila je 5-3.

- Bila je to epska utakmica. Neke su stvari bile pozitivne, druge negativne. Nogomet je sport pogrešaka. Navijači su zapljeskali objema momčadima za trud i šou koji su pružili. Prošao sam neke napete utakmice, a ova je bila jedna od najnapetijih - rekao je Luis Enrique.

A počelo je dosta šokantno, Unai Simón u 20. je minuti napravio veliku pogrešku, Pedrijevo dodavanje prešlo mu je preko noge i skrivio je autogol. Poslije toga imao je nekoliko sjajnih obrana, prije svega na udarce Joška Gvardiola i Andreja Kramarića.

- Sve je naučio lekciju. Nije važna pogreška, nego stav nakon pogreške. To je poruka svim suigračima i djeci koja žele igrati nogomet - rekao je Enrique.

- Mi nismo momčad koja ovisi o jednom igraču, ne postoji nijedan izbornik na svijetu koji ne bi cijenio i poštovao Moratu. On daje superiornost, fizičku moć u zadnjoj trećini terena. Ima puno prednosti, vrijedan je za ovu reprezentaciju - dodao je.

Kod 3-1, kaže, mislili su da je gotovo.

- Kad napucavaš loptu naprijed, prije će ti se vratiti. Puno naših igrača nema ni deset nastupa za reprezentaciju, to je i logično. Nismo znali kako zadržati loptu.

U drugom produžetku to su ipak uspjeli.

- Kontrolirali smo završnicu. Puno toga nam se dogodilo i znali smo kako to riješiti. Ova momčad ima duh. Kad ego nestane i pojavi se momčad, onda je rezultat najbolji. Željeli smo ovo, stvorili obitelj i zato je veselje još veće - zaključio je španjolski izbornik.

Sergio Busquets vratio se nakon što je prebolio covid, a u završnici je šepao.

- Sad sam u redu. Fizički jako naporna utakmica. Osjetio sam bol u mišiću, ali nije ništa puklo, sve je u redu. Imamo nekoliko dana da se oporavimo do četvrtfinala. Zadovoljni smo pobjedom. Ovo je bila teška utakmica i zaslužena pobjeda. Primili smo nezasluženi autogol, a mogli smo i ranije zabiti. Ali dali smo ga, izjednačili i u drugom poluvremenu povećali prednost - rekao je.

Pohvalio je i Hrvatsku.

- Kad smo otišli na 3-1, oni su promijenili sustav, počeli su igrati s više igrača naprijed i to nam je otežalo sve. Nismo uspjeli zabiti četvrti gol koji bi riješio utakmicu, oni su zabili još dvaput kad su imali puno ljudi blizu gola. Ponovno smo pokazali karakter i mislim da smo bili bolja momčad tijekom cijele utakmice. Bilo je trenutaka i kad je Hrvatska igrala dobro. Jako smo zadovoljni pobjedom, pogotovo igrom u produžetku, i jako nam je drago što idemo u četvrtfinale.

Kako je vidio autogol svoje momčadi?

- Imamo puno povjerenja u Unaija, nije imao sreće što je primio takav autogol. On ima mentalitet opuštenog čovjeka, ali je i ambiciozan i to je pokazao kasnije. Branio je nogama i rukama, kretnje su mu bile jako dobre. Najvažnije je da smo pokazali snažan mentalitet. Imamo puno povjerenja u naše igrače. Nažalost, ponekad se događaju i takve stvari.

Kako dalje?

- Svi koji prođu u četvrtfinale to zaslužuju, sve su to dobre momčadi. Dobar je osjećaj. Na dobrom smo putu, imamo puno povjerenje u sebe. Znali smo kako želimo igrati, dobro smo se pripremili za utakmicu. Napredujemo tijekom ovog natjecanja, pokazali smo to - zaključio je Busquets.

Dani Olmo ušao je u 70. minuti i asistirao za dva gola Španjolaca.

- Bila je ovo posebna utakmica jer imam puno prijatelja u hrvatskoj reprezentaciji. Zadnje minute pokazale su njihovu slabost. Hrvatska je mogla brzo zabiti dva gola, ali ušli smo u produžetke s namjerom da pobijedimo. Četvrtfinale? Želimo igrati protiv najboljih - rekao je Dani.