Epski dvoboj u Madridu: Novak Đoković propustio veliku priliku

U ovim trenucima odvija se teniski spektakl na centralnom terenu Manolo Santana u Madridu! Novak Đoković i domaća uzdanica Carlos Alcaraz igraju polufinale, a Srbinu je pripao prvi set u tie-breaku (7-5).

Nervozno je Đoković otvorio meč. Izgubio je servis već u prvom gemu da bi potom do kraja seta izgubio tek dva poena na vlastitom servisu.

Alcaraz je, s druge strane, krenuo žestoko pa ga je 'pojela' nervoza. Nudio se, ali je uspio odolijevati napadima Đokovića sve do servisa na 4-3 kada posustaje. Na 5-4 je odličnim servisom spasio set loptu, a u odlučujući, 13. ušao je katastrofalno što ga je i koštalo boljeg rezultata. Đoković je osvojio pet od prvih šest poena i došao do velike prednosti koju je Alcaraz istopio i došao na 6-5, no potom šalje jedan bekend u mrežu, a Đoković slavi prvi set - 7-6 (5).

Meč možete uživo pratiti na kanalu SportKlub1

Drugi set: Alcaraz-Đoković

1-0: Bilo je jako važna za mladog Španjolca osvojiti ovaj gem i uspio je! Iako je Novak zaprijetio...

1-1: Prvi je put od prvog gema u meču Alcaraz osvojio dva poena na Novakom servisu, no više od toga nije mogao.

2-1: Uvjerljiv gem Alcaraza, prvi u meču bez izgubljenog poena...

2-2: Fali danas Španjolcu stabilnosti. Odigra jedan fenomenalan poen, pa sljedećih nekoliko poena izgubi promašajem od nekoliko metara...

3-2: Alcaraz je otvorio gem dvostrukom greškom, a onda nanizao nekoliko odličnih poena. Đoković kao da skuplja snagu za napad u završnici seta.

3-3: Fantastičnu je priliku sada propustio Alcaraz. Izborio je break loptu, no Đoković spašava odličnim forhendom!

4-3: Kako god da završi ovaj meč, mladom Alcarazu se ne može ništa zamjeriti. Odigrao je još jedan odličan servis-gem kojeg je zaključio odličnom skraćenom loptom.

4-4: Đoković ne popušta! Prvi reket svijeta malo je 'pao', ali izgleda da bi moglo biti dovoljno za pobjedu danas

5-4: Alcaraz je došao na gem od seta! I to na kakav način. Imao je Novak 15-40, no Španjolac osvaja četiri poena zaredom za ostanak u meču.

5-5: Bila je ovo zlatna prilika za Alcaraza! Imao je Španjolac 0-30, no sada Novak uzvraća s četiri uzastopna poena. Izgleda da bi mogli gledati još jedan tie break...

6-5: Izvukao se Alcaraz. Imao je Španjolac 40-15, no onda Novak pogađa retern winner na prvi servis, a potom Alcaraz radi dvostruku grešku. U sljedećem poenu Novak je došao i do break lopte, no Alcaraz se spasio.

Najčitaniji članci