Epsko finale: Šamar, isključenja i dječak koji je zbog svoje Boce i finala u Riju prodao Playstation

Više od 100.000 navijača Boce Juniors stiglo je u Rio de Janeiro na finale Copa Libertadoresa, južnoameričke inačice Lige prvaka. U silnoj koloni navijača, koji su danima feštali na Copacabani, na društvenim mrežama hit je postao dječak u pratnji oca.

- Tata je prodao motor, a ja Playstation kako bismo došli u Rio na finale. A nemamo ulaznice. Zašto? To je Boca, to je Boca, ludilo - priča mladić u kamere.

Foto: João Gabriel Alves/DPA

Takvu navijačku strast, budite uvjereni, nećete vidjeti nigdje u Europi. Iako su dobili 20.000 ulaznica, u Rio je stiglo više od 100.000 navijača Boce. Osvojili su sedam naslova u Copa Libertadoresu, no izgubili su posljednja tri finala, 2012., 2018. i sad u Riju. Posebno bolno bilo je 2018., kada su u finalu izgubili od najvećeg rivala, River Platea.

Foto: LUCAS LANDAU/REUTERS

- Taj poraz nećemo prežaliti 20 godina. Ni ja ni naši navijači. Izgubiti od Rivera uvijek je bolno, a u finalu Cope nešto najgore - rekao je tadašnji predsjednik Boce Daniel Angelici.

Stadion Maracana u Riju, inače dom Fluminensea, bio je prepun. Poveli su Brazilci golom Argentinca Germana Cana, nevjerojatnog strijelca koji nikad nije igrao u Europi. Za Independiente Medellin, klub za koji je navijao najveći krijumčar kokaina u povijesti Pablo Escobar, iako je financirao i Atletico Nacional, Argentinac Cano je u 196 utakmica zabio 129 golova.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Uostalom, ove je sezone u Copa Libertadoresu zabio 13 golova, više nego svi igrači Boce zajedno. Izjednačio je Luis Advíncula i otišlo se u produžetke. A tamo kaos.

Prvo je John Kennedy zabio za 2-1, a onda u slavlju zaradio drugi žuti karton i isključenje. Glupost? Vrhunska. Boca je stisnula, a u posljednjoj minuti prvog produžetka dolazi do naguravanja na terenu. Bocin Frank Fabra opalio je šamar kapetanu Fluminensea Ninu i zaradio crveni. Glupost? Neviđena. Osjećaj za važnost utakmice i trenutka, nešto je što očekujete od igrača od 32 godine.

Foto: SERGIO MORAES/REUTERS

Boca je stiskala, no nije uspjela izjednačiti i Fluminense je osvojio Copa Libertadores prvi put u povijesti. Suze Marcela, bivšeg igrača Real Madrida, koji je u karijeri osvojio gotovo sve, govore koliko im je to značilo. U cijeloj povijesti igrali su samo jednom finale, bilo je to 2008. kad su izgubili od ekvadorskog LDU Quitoa.

Tada su se igrale dvije utakmice, prvu je u Ekvadoru slavio Quito, drugu na Maracani Fluminense da bi pred 86.000 vlastitih navijača izgubili na penale.

- Uzeo sam loptu za sina, ovo je ostvarenje sna. Cijeli život igram nogomet, a o naslovu u Copa Libertadoresu sanjam od malena - rekao je Argentinac Cano.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Posebna priča je Brazilac Andre (22), kojem je ovo bila posljednja utakmica za Fluminense i koji odlazi u Liverpool ili Arsenal. Dolazi iz Bahije, iz siromašne obitelji u kojoj je otac radio na farmi kokosa, a majka bila nezaposlena. Na probu je kao 10-godišnjak morao putovati 400 kilometara i biti tri dana potpuno sam u drugom gradu.

- Ponuđen mi je smještaj jer roditelji nisu imali novca. Trajalo je tri dana, a ja sam prošao već prvi. I to kao napadač - kaže Andre, koji igra zadnjeg veznog.

Foto: SERGIO MORAES/REUTERS

S 13 godina stigao je u Fluminense i ostalo je povijest. Kraj je dočekao u suzama.

- Ovo je za moju obitelj, za oca koji nije imao telefon da me nazove u Rio i čuje kako sam kad sam tek stigao s 13 godina. Da, nismo imali telefon u kući, kupili su ga tek kad sam stigao u Fluminense - pričao je kroz smijeh Andre, najbolji igrač Fluminensea, za koji, između ostalih, igraju i Ganso, koji je Copa Libertadores osvojio 2011. s Neymarom u Santosu, spomenuti Marcelo, Felipe Melo, a na golu im je Fabio, koji ima 43 godine.