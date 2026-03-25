Erlić: Uz Modrića, Perišića i ostale lidere možemo odigrati sjajno Svjetsko prvenstvo

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo

Što se tiče efikasnosti, nakon prvog pogotka za reprezentaciju krenulo me i u klubu. Drago mi je zbog toga i nadam se da neću stati, poručio je Erlić

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara američku turneju prijateljskom utakmicom protiv Kolumbije u Orlandu, u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Martin Erlić na okupljanje "vatrenih" stigao je u odličnoj klupskoj formi. Njegov Midtjylland trenutačno drži drugo mjesto u prvenstvu i bori se za naslov prvaka Danske, dok je u Europa ligi stigao do osmine finala, gdje ga je zaustavio Nottingham Forest.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/MARRIOTT.COM

- Još se privikavamo, ali do utakmice imamo dovoljno vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Navikavamo se i na vremenske uvjete, malo je toplije, no vjerujem da će sve biti u redu. Ove će nam utakmice dobro doći da se prilagodimo vremenskoj razlici i klimi u kontekstu Svjetskog prvenstva - rekao je Erlić za službenu stranicu HNS-a.

Osvrnuo se i na uspješnu sezonu u Danskoj.

- Jako sam zadovoljan, osjećam se odlično, i fizički i psihički. U prvenstvu stojimo jako dobro, drugi smo na ljestvici i izborili smo finale Kupa, dok smo u Europi završili natjecanje, ali smo ostavili jako dobar dojam. Što se tiče efikasnosti, nakon prvog pogotka za reprezentaciju krenulo me i u klubu. Drago mi je zbog toga i nadam se da neću stati.

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige

Hrvatska ulazi u završnu fazu priprema tri mjeseca uoči Mundijala, a forma reprezentativaca raste iz utakmice u utakmicu.

- Kada sam prvi put došao u reprezentaciju, sve mi je bilo fascinantno, a sada sam već dugo tu. Mnogo se toga promijenilo, došli su novi, mlađi igrači, ali uz pomoć lidera poput Luke Modrića, Ivana Perišića, Andreja Kramarića i Dominika Livakovića sigurno možemo odigrati dobro Svjetsko prvenstvo. Ipak, razmišljamo kao i uvijek korak po korak.

"Vatrene" i ovaj put čekaju jaki protivnici u pripremnim utakmicama. Nakon Kolumbije slijedi Brazil, stalni kandidat za svjetski vrh.

- Ovo su male pripreme za ono što nas čeka u lipnju. Ove će nam utakmice pokazati gdje smo i što smo, a poslužit će i za isprobavanje nekih novih sustava i igrača.

Erlić se prisjetio i četvrtfinala SP-a, kada je Hrvatska nakon raspucavanja izbacila Brazil.

- Ta utakmica uvijek budi fantastične uspomene. Gol Brune Petkovića teško je zaboraviti, kao i sjajno izvođenje jedanaesteraca. To je sjećanje za cijeli život - zaključio je hrvatski stoper.

