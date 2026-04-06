Erslan: Ako mi UFC ponudi opet smiješan ugovor, odlazim...

Najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan priprema se za četvrtu borbu u UFC-u. Protivnik mu je Englez George Tokkos, a borba će se održati u APEX centru u Las Vegasu 16. svibnja. Erslan je u UFC stigao u rujnu 2024. godine, a već u prvom meču imao je veliki peh.

Prije nego što se borio s prekaljenim veteranom Ionom Cutelabom, prilikom zagrijavanja u dvorani ispalo mu je koljeno. Iako bi mnogi nakon toga odustali od borbe, Erslan je stisnuo zube i izašao na meč, a nakon tri runde, u kojima je posebno dominirao u posljednjoj, izgubio je podijeljenom odlukom sudaca.

U sljedeća dva meča dobio je teške izazove poput nadolazeće zvijezde poluteške kategorije Navaja Stirlinga, ali i Jimmyja Crutea. Od Stirlinga je izgubio odlukom sudaca, dok ga je Crute završio na podu.

Nakon dvije godine provedene u najvećoj MMA organizaciji svijeta, u studiju Podcast Inkubatora rekao je kako ozbiljno razmišlja o tome da ne prihvati sljedeći ugovor u UFC-u ako mu ga ponude.

- Ako situacija bude ovakva, neću više potpisati za UFC. Imam djecu i moram razmišljati o budućnosti. Vjerojatno ću se vratiti u FNC, tamo mogu dobiti dobre uvjete i financijski ću bolje proći. Zna to i Dražen Forgač. Ukoliko ponuda bude slična ovoj, to je nemoguće. Morao bih ići raditi, ne bih izdržao od priprema do priprema - rekao je Erslan pa dodao:

Zagreb: Fight Nation Championship,Jusuf Hajrović - Ivan Erslan | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Daleko od toga da je ta opcija isključena. Ne želim više jeftino prodavati kožu. Probao sam i ako sve dobro prođe, a ne daju mi neku adekvatnu ponudu, nema smisla. Neću više raditi za male novce jer godine prolaze. Onda sam završio s UFC-om i svime. Puno sam dao za ovaj sport, ostavio sam zdravlje, sto posto sam u ovome. I onda da idem nakon karijere raditi, ne želim to. Bilo bi mi žao. Da za dvije-tri godine moram raditi, ali ako do toga dođe, morat ću. Radije bih se naplatio jer sam to zaslužio - istaknuo je Erslan.

- Nemam 20 godina da se predomišljam. Ako sve dobro prođe, ako me žele i ako ponude dobar ugovor, ostat ću. Ako ponuda bude smiješna, idem dalje.