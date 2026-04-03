Obavijesti

Sport

Komentari 36
ZAPALIO MAŠTU

Cro Cop se vraća u oktogon? Šef FNC-a potvrdio: Moguće je! Ako se dogodi, neće biti ekshibicija

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Cro Cop se vraća u oktogon? Šef FNC-a potvrdio: Moguće je! Ako se dogodi, neće biti ekshibicija
Foto: strukisa

Mirko je zaslužan što sam se vratio i počeo s MMA-om, a posljedično i što danas postoji FNC. Da se tada nisam vratio, moj bi život otišao u potpuno drugom smjeru, naglasio je Forgač

Dražen Forgač, čelni čovjek FNC-a, gostovao je u emisiji "45 minuta s Nejcom Vidmarom" na slovenskom Arena Sportu, gdje je govorio o putu od borca do promotora, razvoju organizacije te nadolazećim priredbama. Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava o mogućem povratku legendarnog Mirka Filipovića u oktogon.

ARHIVA Zagreb: Cro Cop ugostio Van Dammea ARHIVA Zagreb: Cro Cop ugostio Van Dammea ARHIVA Zagreb: Cro Cop ugostio Van Dammea
20
Foto: kraljigo

Forgač je istaknuo koliko mu znači podrška Cro Copa, s kojim se poznaje godinama i s kojim je dijelio i treninge. Prisjetio se i ključnog trenutka iz 2001. godine, kada je Filipović nokautirao Fujitu koljenom u glavu, što ga je, kako kaže, ponovno motiviralo da se vrati borilačkom sportu i započne MMA karijeru.

- Mirko je zaslužan što sam se vratio i počeo s MMA-om, a posljedično i što danas postoji FNC. Da se tada nisam vratio, moj bi život otišao u potpuno drugom smjeru - rekao je Forgač, naglasivši kako Cro Cop daje podršku samo projektima u koje iskreno vjeruje.

EVO GDJE 'ŠTEKA' Ništa od borbe između Cro Copa i Fjodora? 'Nismo dobili ponudu'
Ništa od borbe između Cro Copa i Fjodora? 'Nismo dobili ponudu'

Dotaknuo se i Stipe Miočića, za kojeg je rekao da mu kao borcu daje veliki respekt, istaknuvši da je jedan od najboljih teškaša u povijesti MMA-a. Dodao je kako je poseban doživljaj bio vidjeti Miočića i Filipovića zajedno na FNC priredbi u zagrebačkoj Areni pred 18.000 gledatelja.

Foto: FNC

Govoreći o budućnosti, Forgač je najavio veliki FNC događaj koji će se 12. rujna održati u Areni Zagreb, gdje bi se obojica ponovno mogli pojaviti, iako još nije poznato u kojim ulogama. No, ono što je posebno zaintrigiralo javnost jest mogućnost Filipovićeva povratka.

- Postoji mogućnost, to mogu potvrditi. Naravno da je nama to u interesu, ali konačna odluka je na njemu. Ako se to dogodi, neće biti riječ o nikakvoj revijalnoj borbi, nego o ozbiljnom meču - poručio je Forgač.

Njegove izjave dodatno su potaknule nagađanja među fanovima, pogotovo jer se već neko vrijeme spominje opcija da se Filipović na toj priredbi bori protiv FNC-ova prvaka teške kategorije Hatefa Moeila.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 36
Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026