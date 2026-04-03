Cro Cop se vraća u oktogon? Šef FNC-a potvrdio: Moguće je! Ako se dogodi, neće biti ekshibicija

Dražen Forgač, čelni čovjek FNC-a, gostovao je u emisiji "45 minuta s Nejcom Vidmarom" na slovenskom Arena Sportu, gdje je govorio o putu od borca do promotora, razvoju organizacije te nadolazećim priredbama. Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava o mogućem povratku legendarnog Mirka Filipovića u oktogon.

Forgač je istaknuo koliko mu znači podrška Cro Copa, s kojim se poznaje godinama i s kojim je dijelio i treninge. Prisjetio se i ključnog trenutka iz 2001. godine, kada je Filipović nokautirao Fujitu koljenom u glavu, što ga je, kako kaže, ponovno motiviralo da se vrati borilačkom sportu i započne MMA karijeru.

- Mirko je zaslužan što sam se vratio i počeo s MMA-om, a posljedično i što danas postoji FNC. Da se tada nisam vratio, moj bi život otišao u potpuno drugom smjeru - rekao je Forgač, naglasivši kako Cro Cop daje podršku samo projektima u koje iskreno vjeruje.

Dotaknuo se i Stipe Miočića, za kojeg je rekao da mu kao borcu daje veliki respekt, istaknuvši da je jedan od najboljih teškaša u povijesti MMA-a. Dodao je kako je poseban doživljaj bio vidjeti Miočića i Filipovića zajedno na FNC priredbi u zagrebačkoj Areni pred 18.000 gledatelja.

Foto: FNC

Govoreći o budućnosti, Forgač je najavio veliki FNC događaj koji će se 12. rujna održati u Areni Zagreb, gdje bi se obojica ponovno mogli pojaviti, iako još nije poznato u kojim ulogama. No, ono što je posebno zaintrigiralo javnost jest mogućnost Filipovićeva povratka.

- Postoji mogućnost, to mogu potvrditi. Naravno da je nama to u interesu, ali konačna odluka je na njemu. Ako se to dogodi, neće biti riječ o nikakvoj revijalnoj borbi, nego o ozbiljnom meču - poručio je Forgač.

Njegove izjave dodatno su potaknule nagađanja među fanovima, pogotovo jer se već neko vrijeme spominje opcija da se Filipović na toj priredbi bori protiv FNC-ova prvaka teške kategorije Hatefa Moeila.