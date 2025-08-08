Sve ispod pobjede u UFC-u je neuspjeh i potrošeno vrijeme. Nije mi žao ni sekunde što sam otišao. Teže mi je deset puta nego da sam se ostao boriti ovdje, i zbog konkurencije i zbog novca, kaže nam Ivan Erslan
Treća sreća za Erslana: Cro Cop mi je dao savjet oko Australije, a sad ću biti bolji nego ikad...
Dosanjao je san svakog MMA borca i dobio priliku u najjačem svjetskom kavezu, ali u prva dva meča u Parizu i Montrealu je ostao bez pobjede. Najbolji hrvatski poluteškaš i jedan od dvojice Hrvata u UFC-u Ivan Erslan (33, 14-5) borit će se na UFC Fight Nightu u Perthu u Australiji, a treću sreću tražit će protiv tamošnjeg borca Jimmyja Crutea (29, 13-4-2).
