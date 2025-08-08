Obavijesti

Treća sreća za Erslana: Cro Cop mi je dao savjet oko Australije, a sad ću biti bolji nego ikad...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Treća sreća za Erslana: Cro Cop mi je dao savjet oko Australije, a sad ću biti bolji nego ikad...
Foto: Graham Hughes/PRESS ASSOCIATION

Sve ispod pobjede u UFC-u je neuspjeh i potrošeno vrijeme. Nije mi žao ni sekunde što sam otišao. Teže mi je deset puta nego da sam se ostao boriti ovdje, i zbog konkurencije i zbog novca, kaže nam Ivan Erslan

Dosanjao je san svakog MMA borca i dobio priliku u najjačem svjetskom kavezu, ali u prva dva meča u Parizu i Montrealu je ostao bez pobjede. Najbolji hrvatski poluteškaš i jedan od dvojice Hrvata u UFC-u Ivan Erslan (33, 14-5) borit će se na UFC Fight Nightu u Perthu u Australiji, a treću sreću tražit će protiv tamošnjeg borca Jimmyja Crutea (29, 13-4-2).

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe
3. PRETKOLO KL-A

Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe

HAJDUK - DINAMO CITY 2-1 'Bili' su na krilima sjajno raspoloženog Abdoulija Sanyanga Bambe kompletirali preokret na Poljudu i s golom viška idu na uzvrat u Albaniju

OSTALO

