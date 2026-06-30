Euforija u BiH: Vlada Federacije za kasniji početak radnog dana

Nogometna euforija u Bosni i Hercegovini otišla je je toliko daleko da je Vlada Federacije BiH, jednog od dvaju entiteta u zemlji, poslodavcima preporučila da 2. srpnja pomaknu početak radnog vremena zbog kasnog termina utakmice na Svjetskom prvenstvu reprezentacije BiH i domaćina SAD-a.

Riječ je o preporuci Vlade, donesenoj na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavcima se savjetuje da, ondje gdje je to moguće, prilagode organizaciju rada s kasnijim početkom radnoga dana ili pak da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

Slavlje na ulicama Sarajeva nakon pobjede BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Vlada FBiH preporučila je i lokalnim jedinicama da ugostiteljskim objektima omoguće rad do 6 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti utakmicu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić (Narod i pravda) poručio je da preporuka nije donesena zato što je jedna utakmica važnija od rada, nego zato što postoje trenuci koji “nadilaze sport” i postaju dio zajedničkog pamćenja zemlje.

- Naša reprezentacija ovih dana okupila je Bosnu i Hercegovinu na način koji rijetko tko može. Kada cijela zemlja diše kao jedno, institucije imaju obvezu prepoznati vrijednost takvih trenutaka - rekao je Delić.

Ove mjere nisu predložile državne vlasti BiH ni vlasti entiteta Republike Srpske. Organizirano gledanje i navijanje za reprezentaciju BiH bilježi se uglavnom u većinskim bošnjačkim sredinama, a nije zabilježeno u Republici Srpskoj ni u većinski hrvatskim sredinama u BiH. Tamo se tradicionalno mnogo snažnije organizira praćenje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.