Euro bi se zbog korona virusa mogao igrati u samo dva grada

<p>Ne da korona mira nikome. EHF, stoga, priprema više planova da bude spreman ode li sve u još lošijem smjeru. Euro rukometašica u prosincu (3. - 20.) bit će izazov, ali i test za SP rukometaša mjesec dana kasnije u Egiptu.</p><p>O otkazivanju se zasad ne priča, tek o zabrani prisustva gledatelja, a to bi već znatno spustilo kriterije. Ali, što se mora...</p><p>Ženski Euro igra se u Danskoj i Norveškoj, prema prvotnom planu u pet gradova (danski Herning i Frederikshavn te norveški Trondheim, Stavanger i Oslo). Međutim, pokaže li se nužnim, EHF bi sve rasporedio u dva grada, jednom danskom i jednom norveškom. Svaki bi dobio po dvije grupe, a što ne bi uopće bilo jednostavno organizirati.</p><p>- To je scenarij u slučaju ekstremne situacije. Odluku ćemo donijeti do kraja kolovoza vodeći se preporukama Svjetske zdravstvene organizacije - rekao je glavni tajnik Norveškog rukometnog saveza, Eric Langerud.</p><p>- Malo je vjerojatno da ćemo otkazati Euro, ali moramo biti spremni na sve.</p><p>Put Skandinavije će i <strong>Hrvatska </strong>koja je nedavno dobila grupu s Nizozemskom, Mađarskom i Srbijom u Trondheimu. Herning i Stavanger trebali bi ugostiti dvije skupine druge faze, a Oslo završnicu.</p>